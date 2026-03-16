Агресивен мъж тероризира жени в София

Агресивен 42-годишен мъж от Търговище тероризира жени и майки с деца в столичните квартали "Редута" и "Оборище". Потърпевши споделят в социалните мрежи, че са били блъскани, плюти и заплашвани с нож от криминално проявеното лице, съобщават от NOVA. Снимки на нападателя са разлепени в района на булевард "Мадрид", като сигналите за неговите прояви зачестяват през последните седмици.



Инвестиции в недвижими имоти

Заплахи за убийство и катастрофа

В ефира на предаването "Здравей, България" две от жертвите разказаха за преживения ужас, запазвайки анонимност от страх за безопасността си. Едната жена сподели, че е забелязала нападателя малко след Нова година в квартал "Оборище", когато той вървял по улицата видимо неадекватен. През февруари мъжът изскочил пред нея рано сутринта и я заплашил с изкормване. Въпреки че вървяла бързо към оживена трамвайна спирка, той я преследвал. Едва след като се качила в превозното средство, тя успяла да го снима и да публикува предупреждение в социалните мрежи.

Сблъсъкът с агресора обаче не приключил дотук. В началото на март нейната 19-годишна дъщеря била пресрещната от същия човек. Засипано с обиди и крясъци, момичето успяло да се скрие в автомобила си, но от силния стрес самокатастрофирало. Семейството е подало официална жалба в полицията и прокуратурата.

Спасена от случаен шофьор

Друга потърпевша се сблъскала с мъжа на 6 март по обед близо до спирка "Боян Магесник" в посока квартал "Подуяне". Тя разказа, че той се движел съвсем спокойно и не будил подозрение, но изведнъж рязко я блъснал, при което тя почти паднала на тротоара. За неин късмет преминаващ шофьор видял случващото се, натиснал силно клаксона и изплашил нападателя, който веднага избягал. Впоследствие жената видяла разлепени негови снимки в района и осъзнала, че случаят далеч не е изолиран.

Според разказите на хората в интернет мъжът подгонва минувачите и ги замеря с камъни, като някои потребители твърдят, че "крещи и напада с нож".



Реакцията на полицията

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха, цитирани от NOVA, че самоличността на мъжа е установена, но той все още не е задържан. Нападателят е на 42 години и е родом от Търговище. Той има богато криминално минало и множество санкции за различни прояви до 2014 година.

От полицията уточниха, че мъжът не се води на отчет в психиатрично заведение и парадоксално – до момента в системата няма официални данни той да е упражнявал физическо насилие. Органите на реда призовават всички граждани, които го забележат или са станали негови жертви, незабавно да подадат сигнал в най-близкото районно управление, за да могат да бъдат предприети реални законови мерки.