Сметки за вода в София удариха 840 евро

Жители на жилищен блок в столичния квартал "Младост 1" сигнализират за шокиращи фактури за вода, някои от които достигат сумата от 840 евро. Докато от "Софийска вода" подозират скрито потребление и липса на физически достъп до главния измервателен уред, потърпевшите категорично отхвърлят тези твърдения и настояват за независима експертна проверка.

Спорът за достъпа и изправността на шахтата

Според официалното обяснение на водоснабдителното дружество, шахтата с главния водомер на сградата разполага с асфалтиран капак, което прави отчитането невъзможно. Жителите на блока обаче категорично опровергават тази теза, като заявяват, че съоръжението се отваря безпроблемно и измервателното устройство винаги е било достъпно за инспекторите. Допълнителен повод за съмнение сред хората буди и фактът, че при едно от последните засичания има ясно застъпване на отчетните периоди.



Необяснимите кубици и липсващите уведомления

Огромното разминаване между реалното потребление и начислените стойности кара хората да търсят правата си пред медиите.

"Последната фактура, която получихме през февруари е 513 евро. Периодът е от края на месец април миналата година. Начислени са ни 7647 кубични метра вода. Това е разпределено между всички абонати, а според нашите водомери сме потребили 3600 кубични метра вода. Разликата е огромна", разказва една от потърпевшите жени пред "NOVA".

Тя подчертава, че след като подобен колосален обем е отчетен на общия водомер, би трябвало служител на "Софийска вода" да го е проверил лично на място. Оказва се, че според наредбата, при над 20% по-високо потребление, дружеството е задължено предварително да уведоми етажната собственост. Подобно предупреждение към жителите на сградата изобщо не е постъпвало. Въпреки това, за да бъде извършена допълнителна проверка сега, от хората се изисква да заплатят специализирана такса.

Фантомните течове и таксата за канализация

От компанията допускат, че в сградата може да има нерегламентирани помещения без водомери, но живеещите уверяват, че такива пространства не съществуват. Не получават и поисканата официална информация за точния брой абонати, свързани към общия уред.

"Няма скрита консумация - нашите мазета са абсолютно сухи и ние не сме напълнили три олимпийски басейна, това е абсурд", възмущава се друг жител на блока в квартал "Младост 1".

Абсурдът се задълбочава и от структурата на самите фактури. Хората обръщат внимание, че дори хипотетично да съществува вътрешен теч, тази вода реално не се оттича в канализацията на града. Въпреки това, в сметките им са начислени пълните такси за отвеждане на отпадъчни води и пречиствателна станция върху целия спорен обем от хиляди кубици.

Етажната собственост е категорична, че ще продължи да търси правата си и ще изиска пълна ревизия на шокиращите сметки.