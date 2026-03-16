Слъчево време на 16 март
Днес времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в низините и равнините ще има ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от север.
Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, малко по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София – около 15°.
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от север. Максималните температури ще са около 9 градуса, температурата на морската вода е около 8 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.
