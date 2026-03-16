Бургас: +6 / +11
Пловдив: +7 / +14
Варна: +7 / +12
Сандански: +8 / +15
Русе: +6 / +12
Добрич: +5 / +10
Видин: +6 / +13
Плевен: +3 / +11
Велико Търново: +2 / +10
Смолян: +0 / +6
Кюстендил: +6 / +13
Стара Загора: +5 / +12

Слъчево време на 16 март

Днес времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в низините и равнините ще има ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от север.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, малко по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София – около 15°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от север. Максималните температури ще са около 9 градуса, температурата на морската вода е около 8 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.


Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?