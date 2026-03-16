„Битка след битка“ е големият победител на "Оскари"-те
В най-чаканата вечер в киното, изпълнена с емоции, изненади и звездно присъствие, се проведе връчването на наградите на 98-ата церемония на наградите „Оскар“. Най-престижните отличия в света на седмото изкуство събраха в Холивуд водещи актьори, режисьори и творци от филмовата индустрия, за да отличат най-добрите постижения на големия екран през изминалата година. Вечерта донесе както очаквани победи, така и изненадващи триумфи.
„Грешници“ бе начело с рекордните 16 номинации.
При печелившите обаче класацията оглави „Битка след битка“ с 5 награди, следван от „Грешници“ с четири и от „Франкенщайн“ с три.
Кои са победителите?
Най-добра актриса в поддържаща роля
Ел Фанинг за „Сантиментална стойност“
Инга Ибсдотер Лилеас за „Сантиментална стойност“
Ейми Мадиган за „Оръжия“ - ПОБЕДИТЕЛ
Вунми Мосаку за „Грешници“
Теяна Тейлър за „Битка след битка“
Най-добър анимационен филм – „Арко“
„Елио от Земята“
„Кей-поп: Ловци на демони“ - ПОБЕДИТЕЛ
ittle Amelie or the Character of Rain
„Зоотрополис 2“
Най-добър късометражен анимационен филм
„Пеперуда“ (Butterfly)
Forevergreen
„Момичето, което плачеше с перли“ - ПОБЕДИТЕЛ
„План за пенсиониране“
„Трите сестри“
Най-добър дизайн на костюми
„Аватар: Огън и пепел“
„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Грешници“
Най-добър грим и прически
„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ
Kokuho
„Грешници“
„Машина за разбиване“
„Грозната доведена сестра“
Най-добър кастинг
„Тайният агент“
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Грешници“
Най-добър късометражен игрален филм
„Петното на касапина“
„Приятел на Дороти“
„Историческа драма по Джейн Остин“
„Двама души, които си обменят слюнка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Певците“ - ПОБЕДИТЕЛ
Най-добър актьор в поддържаща роля
Бенисио дел Торо за „Битка след битка“
Джейкъб Елорди за „Франкенщайн“
Делрой Линдо за „Грешници“
Шон Пен за „Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност“
Най-добър адаптиран сценарий – „Бугония“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Сънища с влакове“
Най-добър оригинален сценарий
„Синя луна“
„Обикновен инцидент“
„Върховният Марти“
„Сантиментална стойност“
„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ
Най-добри визуални ефекти
„Аватар: Огън и пепел“ - ПОБЕДИТЕЛ
„F1: Филмът“
„Джурасик свят: Прераждане“
The Lost Bus
„Грешници“
Най-добър дизайн на продукция
„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Грешници“
Най-добър късометражен документален филм
„Всички празни стаи“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Въоръжен само с камера: животът и смъртта на Брент Рено“
„Вече не са деца: „Бяха и си отидоха““
„Дяволът е зает“
„Съвършена странност“
Най-добър пълнометражен документален филм
„Решението от Алабама“
„Ела да ме видиш в добра светлина“
„Прокарвайки път през скалите“
„Господин Никой срещу Путин“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Перфектният съсед“
Най-добра оригинална музика
„Бугония“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Битка след битка“
„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ
Най-добър звук
„F1: Филмът“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Франкенщайн“
„Битка след битка“
„Грешници“
„Сират“
Най-добър монтаж
„F1: Филмът“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Сантиментална стойност“
„Грешници“
Най-добра операторска работа
„Франкенщайн“
„Върховният Марти“
„Битка след битка“
„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Сънища с влакове“
Най-добър международен филм
„Тайният агент“ (Бразилия)
„Обикновен инцидент“ (Франция)
„Сантиментална стойност“ (Норвегия) - ПОБЕДИТЕЛ
„Сират“ (Испания)
„Гласът на Хинд Раджаб“ (Тунис)
Най-добра песен от филм
Dear Me от Diane Warren: Relentless
Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“ - ПОБЕДИТЕЛ
I Lied To You от „Грешници“
Sweet Dreams Of Joy от Viva Verdi
„Сънища с влакове“ от филма „Сънища с влакове“
Най-добър режисьор
Клои Жао за „Хамнет“
Пол Томас Андерсън за „Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
Райън Куглър за „Грешници“
Йоаким Триер за „Сантиментална стойност“
Джош Сафди за „Върховният Марти“
Най-добър актьор
Тимъти Шаламе за „Върховният Марти“
Леонардо ди Каприо за „Битка след битка“
Итън Хоук за „Синя луна“
Майкъл Б. Джордан за „Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ
Вагнер Моура за „Тайният агент“
Най-добра актриса
Джеси Бъкли за „Хамнет“ - ПОБЕДИТЕЛ
Роуз Бърн за „Ако имах крака, щях да те ритна“
Кейт Хъдсън за Song Sung Blue
Ренате Рейнсве за „Сантиментална стойност“
Ема Стоун за „Бугония“
Най-добър филм
„Грешници“
„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Бугония“
„F1: Филмът“
„Франкенщайн“
„Хамнет“
„Върховният Марти“
„Тайният агент“
„Сантиментална стойност“
„Сънища с влакове“
