„Битка след битка“ е големият победител на "Оскари"-те

В най-чаканата вечер в киното, изпълнена с емоции, изненади и звездно присъствие, се проведе връчването на наградите на 98-ата церемония на наградите „Оскар“. Най-престижните отличия в света на седмото изкуство събраха в Холивуд водещи актьори, режисьори и творци от филмовата индустрия, за да отличат най-добрите постижения на големия екран през изминалата година. Вечерта донесе както очаквани победи, така и изненадващи триумфи.

„Грешници“ бе начело с рекордните 16 номинации.

При печелившите обаче класацията оглави „Битка след битка“ с 5 награди, следван от „Грешници“ с четири и от „Франкенщайн“ с три.

Кои са победителите?

Най-добра актриса в поддържаща роля

Ел Фанинг за „Сантиментална стойност“

Инга Ибсдотер Лилеас за „Сантиментална стойност“

Ейми Мадиган за „Оръжия“ - ПОБЕДИТЕЛ

Вунми Мосаку за „Грешници“

Теяна Тейлър за „Битка след битка“

Най-добър анимационен филм – „Арко“

„Елио от Земята“

„Кей-поп: Ловци на демони“ - ПОБЕДИТЕЛ

ittle Amelie or the Character of Rain

„Зоотрополис 2“

Най-добър късометражен анимационен филм

„Пеперуда“ (Butterfly)

Forevergreen

„Момичето, което плачеше с перли“ - ПОБЕДИТЕЛ

„План за пенсиониране“

„Трите сестри“

Най-добър дизайн на костюми

„Аватар: Огън и пепел“

„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Хамнет“

„Върховният Марти“

„Грешници“

Най-добър грим и прически

„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ

Kokuho

„Грешници“

„Машина за разбиване“

„Грозната доведена сестра“

Най-добър кастинг

„Тайният агент“

„Хамнет“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Грешници“

Най-добър късометражен игрален филм

„Петното на касапина“

„Приятел на Дороти“

„Историческа драма по Джейн Остин“

„Двама души, които си обменят слюнка“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Певците“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър актьор в поддържаща роля

Бенисио дел Торо за „Битка след битка“

Джейкъб Елорди за „Франкенщайн“

Делрой Линдо за „Грешници“

Шон Пен за „Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ

Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност“

Най-добър адаптиран сценарий – „Бугония“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Сънища с влакове“

Най-добър оригинален сценарий

„Синя луна“

„Обикновен инцидент“

„Върховният Марти“

„Сантиментална стойност“

„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добри визуални ефекти

„Аватар: Огън и пепел“ - ПОБЕДИТЕЛ

„F1: Филмът“

„Джурасик свят: Прераждане“

The Lost Bus

„Грешници“

Най-добър дизайн на продукция

„Франкенщайн“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Хамнет“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“

„Грешници“

Най-добър късометражен документален филм

„Всички празни стаи“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Въоръжен само с камера: животът и смъртта на Брент Рено“

„Вече не са деца: „Бяха и си отидоха““

„Дяволът е зает“

„Съвършена странност“

Най-добър пълнометражен документален филм

„Решението от Алабама“

„Ела да ме видиш в добра светлина“

„Прокарвайки път през скалите“

„Господин Никой срещу Путин“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Перфектният съсед“

Най-добра оригинална музика

„Бугония“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Битка след битка“

„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър звук

„F1: Филмът“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Франкенщайн“

„Битка след битка“

„Грешници“

„Сират“

Най-добър монтаж

„F1: Филмът“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Сантиментална стойност“

„Грешници“

Най-добра операторска работа

„Франкенщайн“

„Върховният Марти“

„Битка след битка“

„Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Сънища с влакове“

Най-добър международен филм

„Тайният агент“ (Бразилия)

„Обикновен инцидент“ (Франция)

„Сантиментална стойност“ (Норвегия) - ПОБЕДИТЕЛ

„Сират“ (Испания)

„Гласът на Хинд Раджаб“ (Тунис)

Най-добра песен от филм

Dear Me от Diane Warren: Relentless

Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“ - ПОБЕДИТЕЛ

I Lied To You от „Грешници“

Sweet Dreams Of Joy от Viva Verdi

„Сънища с влакове“ от филма „Сънища с влакове“

Най-добър режисьор

Клои Жао за „Хамнет“

Пол Томас Андерсън за „Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ

Райън Куглър за „Грешници“

Йоаким Триер за „Сантиментална стойност“

Джош Сафди за „Върховният Марти“

Най-добър актьор

Тимъти Шаламе за „Върховният Марти“

Леонардо ди Каприо за „Битка след битка“

Итън Хоук за „Синя луна“

Майкъл Б. Джордан за „Грешници“ - ПОБЕДИТЕЛ

Вагнер Моура за „Тайният агент“

Най-добра актриса

Джеси Бъкли за „Хамнет“ - ПОБЕДИТЕЛ

Роуз Бърн за „Ако имах крака, щях да те ритна“

Кейт Хъдсън за Song Sung Blue

Ренате Рейнсве за „Сантиментална стойност“

Ема Стоун за „Бугония“

Най-добър филм

„Грешници“

„Битка след битка“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Бугония“

„F1: Филмът“

„Франкенщайн“

„Хамнет“

„Върховният Марти“

„Тайният агент“

„Сантиментална стойност“

„Сънища с влакове“



