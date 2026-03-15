Волейболната легенда Владо Николов повежда отбора на Радев за Пловдив в 16 ч. на 16 март

Точно в 16 часа на 16 март, понеделник, ще внесат списъка с кандидат-депутати в 16-а Районна избирателна комисия за Пловдив град представителите на "Прогресивна България". Според предварителния сценарий точно в този час това трябва да се случи във всички избирателни райони.

В сградата на пловдивския Общински съвет, където се помещава градската РИК, ще дойде водачът на листата -волейболната легенда Владимир Николов, заедно с местния координатор на коалицията на Румен Радев - бившия областен управител Ангел Стоев, научи "Марица".

Ще присъстват и няколко от останалите кандидат-депутати на "Прогресивна България". Според предварителната информация в листата ще има известни пловдивчани от различни сфери, които обаче не са били обвързани с други партии. Друг акцент е силното дамско присъствие.