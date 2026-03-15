Весела Лечева: Българският олимпийски комитет беше заложник на няколко човека

Весела Лечева, която на 19 март 2025 година беше избрана за председател на Българския олимпийски комитет (БОК), даде интервю за "Арена Спорт" на БНТ 12 месеца по-късно, за да обобщи последните събития.

Това беше най-трудната година в целия ми спортен живот. Абсурдна година. Не съм очаквала, че БОК може да е заложник на няколко човека и техните действия", призна двукратната олимпийска медалистка в спортната стрелба Весела Лечева.

В последните дни Софийският градски съд излезе с нови две постановления, които потвърждават законността на Общото събрание на БОК, с което вече решенията на първа инстанция са 4 към 1.

"Трудно дори проследявам съдебните дела, които са 7 на брой. Но сега, година по-късно, трябва отново да си припомним, че се проведе кристално събрание, като нищо не предвещаваше такъв развой на събитията. След Общото събрание г-жа Костадинова ми пожела две успешни олимпиади, като едната вече е зад гърба ни (б.р - Милано-Кортина 2026)", добави Лечева.

Година след събранието тя съобщи, че БОК не само е със замразено финансиране от МОК, но има опасност да няма такова и от ММС. Причината според нея - Стефка Костадинова не е подала заявка за бюджет за 2026 година.

"Най-тъжното е, че в последните разговори с МОК, които имах, ни слагат под един знаменател с държави с тежки конфликти", посочи още Весела Лечева.

Избраната за председател на БОК още веднъж отличи спортистите и федерациите, които постигнаха успехи на ХХV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

"Не само медалистите, но и останалите ни състезатели показаха огромен потенциал и перспектива. Имаме нова генерация спортисти - образовани деца, които са харесвани от световните медии. Лора Христова стана лице на биатлона и на програмата "Олимпийска солидарност", с която работят всички олимпийски комитети. Това е огромен престиж и гордост", добави тя.

Лечева коментира и тежката контузия на 16-годишната звезда в сноуборда Малена Замфирова.

Няма никога да забравя как гледахме състезанията на Малена и Тервел на Олимпийските игри, а тя беше много разочарована от 10-о си място. Спомням си как й казах - нямаш представа колко си млада и колко много още време имаш. Това сега се отнася с още по-голяма сила. Пожелавам й успешно възстановяване. Но по-важна е емпатията, която има към нея от цяла България. Това е нещо напълно безпрецедентно", добави председателят на БОК.

Наред с еуфорията от успешните Олимпийски игри, са и дългогодишните проблеми, свързани с българския спорт.