Митов: Умишлено ме нямаше за "Петрохан". Привилегировани НПО-та са имплантирани в държавата

Ако бях излязъл да говоря за случая "Петрохан – Околчица" като министър на вътрешните работи, щяха да ме обвинят, че политизирам или предрешавам изхода на разследването. Затова пуснахме професионалистите да информират - какво е открито и какви са фактите.

Това обясни в интервю пред БНР Даниел Митов, зам.-председател на ГЕРБ и вътрешен министър в кабинета на Росен Желязков.

"Ивайло Мирчев по-добре като говори, да се съобразява какво говори. Не е редно вътрешният министър да коментира случай от този калибър, когато има политически измерения", обясни бившият вътрешен министър в предаването "Неделя 150".

А защо хората са били объркани от информацията на разследващи и криминалисти, Митов каза:

"Когато има такъв, достатъчно заплетен случай, свързан с висок контрол на общество – секта, която си е водила свой собствен начин на живот, със свои собствени разбирания за живота, духовното изясняване на фактите е сложно упражнение. Да, на Мирчев му се чудя, мен ме търсеше, но защо сега не търси сегашния министър. Емил Дечев казва: "води се от прокуратурата и разследващите" и това е правилното поведение, това беше и моето поведение".

Митов обясни:

"Мен ме нямаше умишлено за Петрохан. Каквото и да бях казал, особено когато ПП-ДБ са дълбоко забъркани в тази афера, нямаше как да се очаква друго, освен такава реакция от тях. Шефът на ГДНП излезе и каза".

Бившият вътрешен министър коментира "Петрохан" от неговия – различен ъгъл. И обясни, че НПО, каквато е това в Петрохан, има функцията да бъдат коригиращи на държава и институции, да дава предложения, "но има тънка граница".

"А тя се преминава, когато властимащите ПП-ДБ, били на власт или от управлението на София, висши функционери, започнат да създават мрежа от привилегировани неправителствени организации, на които се делегират функции на държавата и бъдат имплантирани в държавата. Тогава вече говорим за паралелна НПО-държава, управляват без легитимност".

За такива привилегировани неправителствени организации той посочи АКФ и "Правосъдие за всеки".

"Мога и още привилегировани да посоча".

"Създава им се дори система за защита, че тези НПО-та са особени, част от нещо, което да бъде предпазвано. Когато тръгват сигнали за Петроханската организация, АКФ пуска писмо, с което казва на ГДБОП, "те са много важни, те са част от Европейската рейнджърска асоциация. Важни са НПО-ата за демократичната държава, но има тънка граница, която е прекрачена. Големият въпрос е как да не се прекрачва. Трябва да си оправим законодателството, за да няма паралелна НПО-държава и структури, които да управляват нелегитимно".

Според Митов кметът на София Васил Терзиев, първо, обявил, че е дал 80 000 евро, а после 251 000 евро, отказва да признае грешка, "което е проблем с преценката".

"Говоря така, както виждам нещата, не правя внушения", заяви Даниел Митов:

"Имало е едно затворено общество с делегирани функции на държавата. То е било протектирано, част от система от НПО-ата, които се пазят една друга и са имплантирани в държавата от ПП-ДБ и финансирани от тях. Разбирам родителите и че търсят нещо друго, но фактите говорят друго и експертизите също. Всички факти от всички експертизи водят към едно място и няма друг факт, който да подсказва друго. Разбирам родителите, че не искат да повярват, оставили децата си там".

Бившият вътрешен министър подчерта, че на тези затворени общества – секти, отличителната им черта е възприятието за морална изключителност за истината и всяка друга истина се приема агресивно.

"В случая не говорим за чист будизъм, а за смесица между определени разбирания от будизма и латиноамерикански мистицизъм, това е по-комплицирана версия на някакво разбиране за духа, живота и как спасяваме душите си", аргументира се Митов.

В "Неделя 150" той заяви, че ГРЕБ-СДС ще подкрепят удължителния бюджет. Относно компенсации за високите цени на горивата е на мнение, че ще подкрепят, "ако са разумни и не доведат до други проблеми".

"Трябва КЗК и институциите да предприемат и предлагат мерки, така че да се обезпечат количества на българския пазар и мерки да ограничат увеличените цени. Надяваме се, че ще е кратковременно увеличението и кризата в Близкия изток ще бъде разрешена. Ние ще подкрепим всяко разумно действие", коментира Митов.

За участието на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп той каза, че САЩ са най-големият ни съюзник, а държавите в ЕС и НАТО за наши партньори.

"ГЕРБ и Борисов сме последователни и сме си дали сметка, когато имаме съюзници, на които разчитаме и вървим към модернизация на отбраната, намираме се в чувствителен район – геополитически. В тази обстановка можем да разчитаме на нашия най-голям съюзник САЩ. Той е най-мощният и когато американският президент има инициатива като Съвета за мир, няма нищо лошо България да се включи".

Според Митов Тръмп е разбрал нещо простичко, че нещото, което повтаряме като формула, "искаме свят, основан на международно право" и си мислим, че като го повторим, ще се материализира.

"Истината е, че този свят беше разрушен от Китай и Русия", заключи Даниел Митов.