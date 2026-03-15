Тръмп: Не ни трябва помощ от Украйна, за да се справим с иранските дронове

Съединените щати не се нуждаят от украинска помощ, за да се противопоставят на дроновете в Близкия изток, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Fox News. С това той отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за съдействие срещу иранските безпилотни апарати.

"Нямаме нужда от тяхната помощ в отбраната срещу дроновете. Ние знаем повече за дроновете от всеки друг. Всъщност имаме най-добрите дронове в света", каза Тръмп, като добави, че "последният човек, от чиято помощ се нуждаем е Зеленски".

Думите му последваха изявленията на Зеленски, че САЩ са поискали подкрепа за защита срещу иранските дронове "Шахед" в Близкия изток. Украинският президент посочи, че е наредил да се осигурят нужните средства и да бъдат изпратени украински специалисти.

По-късно той заяви пред "Ню Йорк Таймс", че Киев е изпратил прехващащи дронове и екип от експерти, който да подпомогне защитата на американски военни бази в Йордания.

Според публикация на "Политико" украински представители са разговаряли със страни от Персийския залив и със Съединените щати, предлагайки украински опит и технологии за противодействие на дронове при ирански атаки. В замяна Киев е разчитал на финансова подкрепа и на укрепване на позициите си във взаимоотношенията с Белия дом.

Зеленски определи изказванията на Тръмп като "риторика" и подчерта, че Украйна продължава да работи със САЩ по военните доставки. Той благодари на Вашингтон за възможността страната му да закупува оръжия по програмата Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), като уточни, че сред тях са системи HIMARS и ракети за Patriot.

В същото време Тръмп каза, че според него е значително по-трудно да се постигне споразумение със Зеленски, отколкото с руския президент Владимир Путин.

"Изненадан съм, че Зеленски не иска да сключи сделка. Кажете му да сключи сделка, защото Путин е готов", заяви той, след като бе попитан за критиките на световни лидери относно решението на САЩ да облекчат санкциите върху руския петрол, с цел да ограничат ръста на световните цени.

Междувременно Зеленски каза в интервю за Си Ен Ен, че Русия доставя на Иран дронове "Шахед", които впоследствие се използват при атаки срещу американски и израелски цели. Украинският президент добави, че държави от Близкия изток са поискали от Киев да сподели опита си в прихващането на тези безпилотни апарати след масирани нападения. По думите му украински експертни екипи вече са изпратени в три държави от региона.