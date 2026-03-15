Мъск иска да бомбардира Марс с термоядрени заряди

Американският милиардер Илон Мъск предложи бомбардирането на полюсите на Марс с термоядрени бомби, за да се създаде обитаема атмосфера на планетата. НАСА обаче смята, че подобни експлозии биха били безполезни. Вячеслав Туришев , водещ изследовател в Лабораторията за реактивно движение на НАСА, сподели своите изчисления в интервю за RTVI.

Според учения, идеята на Мъск, макар и впечатляваща, е напълно безполезна от инженерна гледна точка. Туришев обясни, че дори ако целият въглероден диоксид на полюсите на Марс се разтопи, това пак няма да е достатъчно, за да се създаде стабилна атмосфера и течна вода. Той цитира конкретни цифри: наличните газови запаси на планетата са твърде малки и освобождаването им би изисквало колосално количество енергия.

„Бих казал следното: идеята е готина, но не е инженерно решение. Дори ако вземем предвид сублимацията на полярния CO2, достъпният подземен резервоар се оценява на приблизително 6 mbar (600 Pa) или около 2,3 × 10 kg . Идеалната енергия за освобождаването му е приблизително 10 J. Но дори пълното освобождаване на този резерв не би довело Марс нито до глобално стабилна течна вода, нито до дишаща атмосфера“, каза Туришев в интервю за RTVI.

През септември 2015 г. милиардерът Илон Мъск, говорейки в телевизионно предаване, предложи да се детонират термоядрени заряди на полюсите на Марс, за да се затопли Марс и бързо да се изпари сухият лед от повърхността на планетата. Това изявление предизвика редица реакции от учени и политици. Например, Дмитрий Рогозин, ръководител на Роскосмос, нарече предложението на Мъск прикритие за разполагане на ядрени оръжия в космоса и намекна, че Русия има контрамярка. По-късно Мъск се върна към идеята за детониране на ядрени заряди на Марс.

С други думи, един мощен импулс няма да реши проблема със запасите от материя, топлинните условия, състава на атмосферата и нейното задържане. Тук не е необходимо грандиозно събитие, а дългосрочна, контролирана индустриална програма“, обясни Туришев.