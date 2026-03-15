Шокиращи прогнози на Жириновски за '26 г.: НАТО се разпада, иде нов световен ред

Владимир Жириновски днес е смятан не само за силен политик, но и за истински визионер. Нещо повече, приживе той твърди, че 2026 г. ще бъде повратна точка за световната политика. Много от предсказанията му се сбъдват. И това не е просто мистика. Има обяснение защо руснакът успява да предвиди събития, за които никой дори не си и помисля преди години. И докато в миналото много от речите му се възприемат като прекалено експресивни, сега е ясно, че всяко негово “предсказание” е точно и конкретно.

През 1999 г. Жириновски, говорейки пред Съвета на Европа, нарича конфронтацията с Русия основна цел на НАТО. Лидерът на ЛДПР предвижда разширяването на алианса, но също така вярва, че това ще го отслаби поради вътрешни противоречия.

През 2018 г. Жириновски предсказва “Сталинградска битка в центъра на Европа” и военно поражение на НАТО. Алиансът ще загуби влияние в постсъветското пространство, казва тогава Владимир Волфович, а режимът в Украйна неизбежно ще се разпадне.

Нов световен ред

Жириновски отдава особено значение на 2026 г., смятайки я за повратна точка: според него тази година ще отбележи края на острата фаза на конфронтацията и началото на преструктуриране на целия световен ред. “НАТО ще се разпадне през 2026 г.”, предупреждава Жириновски. В дневниците си той описва Европа като заложник на конфликт, която ще претърпи големи икономически и политически загуби.

Според лидера на ЛДПР, до 2026 г. ресурсите на западните институции ще бъдат изчерпани поради вътрешни борби и икономически трудности. Ще настъпи “голямо рестартиране” на остарелите съюзи в постсъветското пространство, последвано от пълна реорганизация на региона.

Жириновски вярва, че ключови решения ще бъдат взети не от европейците, а чрез преки преговори между уморени от конфронтация суперсили. “Нашият президент и американският ще седнат в Сочи и ще постигнат споразумение. Вместо Ялта ще има Сочи”, смята Жириновски, вярвайки, че Русия и САЩ ще определят съдбата на света и ще сложат край на мракобесието, насилието и терора.

Удар срещу Иран

Жириновски говори подробно за механизмите на евентуална глобална криза. Например, той предупреждава за рисковете, свързани с удар срещу Иран. В случай на такъв, цената на петрола може да скочи до 200 долара за барел, казва преди години Владимир Волфович. Според неговата прогноза икономиките на Китай и Европейския съюз няма да издържат на това и ще има сериозни финансови последици. “Иран не е Виетнам, не е Северна Корея и не е Косово”. Политикът предупреждава: “Тук ще се случат най-тежките събития”.

Той също така обръща внимание на рисковете от масова миграция. Сравнявайки ситуацията с притока на бежанци от Либия в Европа, Жириновски предупреждава за още по-голям поток от Иран: според него бежанците ще се движат предимно на север, което ще окаже сериозен натиск върху страните от Закавказието.

През 2019 г. Жириновски говори за възраждането на три империи: Иранската (Персийската), Турската (Османската) и Руската. Според него тези империи трябва да стоят като “три блока”, за да се противопоставят на врагове както на Запад, така и на Изток.

Природно бедствие в САЩ

Владимир Жириновски особено подчертава фактор, който обикновено надхвърля геополитическите оценки: природните бедствия. Още в началото на 2000-те години той твърди, че бъдещето на Съединените щати зависи не само от тяхната икономика и военна мощ, но и от природните процеси, обръщайки внимание на тектоничната уязвимост на западното крайбрежие.

Сеизмолозите неуморно повтарят, че едно от най-големите природни бедствия в човешката история може да се случи на западното крайбрежие на Северна Америка. Това се отнася до активността на две тектонични зони - Сан Андреас и Каскадия. Тяхното активиране може радикално да промени географията и инфраструктурата на Съединените щати само за няколко дни, ако не и за часове.

Въпросът за готовността за голямо бедствие в Съединените щати се обсъжда на национално ниво и FEMA (Федералната агенция за управление на извънредни ситуации) от няколко години изпълнява програми за подобряване на системите за предупреждение, изграждане на устойчиви на земетресения съоръжения и обучение на обществеността относно безопасността при земетресения. Ако обаче и тектоничните зони на Каскадия, и Сан Андреас се изместят едновременно, хората не могат да направят нищо: бедствието би парализирало икономиката, енергетиката и логистиката на САЩ.

Дали Владимир Жириновски е имал пророческа дарба? Някои твърдят, че благодарение на огромната си ерудиция и интелект, изгражда логически вериги и прави интелигентни заключения. Други смятат, че политикът има невероятни способности и е свързан с високо ниво на глобална база данни. Едно обаче е ясно - неговите пророчески речи продължават да се появяват в светлината на текущите събития. И това не са просто думи, измислени от журналисти, които никой не може да провери, а видеозаписи на самия Жириновски, доказващ на смаяната публика, че точно така ще се развият събитията.

Кой е Владимир Жириновски

Владимир Жириновски (1946–2022) беше влиятелен и противоречив руски политик, основател и дългогодишен лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР). Той беше депутат в Държавната дума от нейното създаване през 1993 г. до смъртта си на 6 април 2022 г.

Основни характеристики на неговата кариера и личност:

Политически профил: Известен като краен националист и популист, Жириновски често правеше агресивни изявления срещу Запада и съседните на Русия държави.

Беше разпознаваем със своя ексцентричен, често скандален стил, включващ емоционални изблици и провокативно поведение в парламента и медиите.

Отношение към България: През 1994 г. Жириновски беше обявен за „персона нон грата" в България след скандални изказвания, включително призиви за смяна на тогавашния президент Желю Желев.

„Пророчества": В Русия и до днес се обсъждат негови стари изказвания и анализи, които негови поддръжници интерпретират като точни прогнози за геополитически събития, включително разпада на международни съюзи и промени в цените на енергоносителите.

Жириновски почина на 75-годишна възраст след усложнения от COVID-19.