Как да спасим пресолената супа?

Една излишна щипка сол е достатъчна, за да развали цяла тенджера супа. Вместо да я изхвърляте или да я разреждате до безвкусна течност, има по-работещо решение.

Готвачите често използват обикновен картоф.

Обелен и нарязан на едри парчета, той се добавя към врящата супа за 10–15 минути. Нишестената му структура частично абсорбира солта от бульона и омекотява вкуса. След това картофът се изважда.

Методът е най-ефективен при по-леки, бистри супи. При гъсти ястия също има ефект, но по-слаб. Важно е да се опитва на интервали, за да не се стигне до обратния проблем – прекалено „обезсоляване“.

Ако пресоляването е по-сериозно, може да се добави малко гореща вода или допълнително количество несолени зеленчуци. Морков, тиквичка или още малко картоф ще поемат част от излишната сол.

Алтернатива е шепа ориз, поставен в марля и потопен в супата. Той също поема солта, но действа по-бавно.

При крем супи може да се добави малко течна сметана или мляко. Те не премахват солта, но балансират вкуса и омекотяват усещането.



