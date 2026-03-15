Зеленски: Искаме пари и технологии за помощта ни в Близкия изток срещу иранските дронове

Украйна иска пари и технологии в замяна на помощ на Киев за защита на страните от Близкия изток срещу иранските дронове-камикадзе, заяви президентът Володимир Зеленски, след като Киев изпрати специалисти в четири страни в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.



Зеленски заяви пред репортери, че всеки от трите екипа, изпратени в Близкия изток, се състои от десетки хора, които ще направят еспертни оценки и ще демонстрират как трябва да функционира защитата срещу дронове.



Държавите от Персийския залив вече изразходваха големи количества ракети за противовъздушна отбрана, за да противодействат на атакуващите дронове на Иран и са потърсили експертния опит на Украйна за свалянето им. Киев сваля руски дронове всяка нощ, използвайки набор от оръжия, включително по-евтини, по-малки дронове или оборудване за електронно заглушаване.



Зеленски посочи, че почти дузина страни по света са потърсили помощ от Украйна за това как да противодействат на тези атаки.



По-рано тази седмица той сподели, че екипи са били изпратени в Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, докато друг украински представител заяви, че специалисти са били и в американска военна база в Йордания.



"Не става въпрос за участие в операции. Не сме във война с Иран. Става въпрос за защита и задълбочена, пълна оценка от наша страна как да се противодейства на "Шахедите", каза Зеленски, визирайки разработените в Иран дронове.



Президентът отбеляза, че все още предстои да се обсъди какво ще получи Украйна в замяна на помощта:



"Честно казано, за нас днес са важни както технологиите, така и финансирането"



Зеленски също така каза, че не е сигурен дали Украйна и САЩ ще подпишат споразумение за сътрудничество в областта на дроновете, което Киев се стреми да постигне от месеци.