Седмичен ТАРО хороскоп от 16 до 22 март

Овен - Сила

Доверие

Периодът ще е изпълнен с любов и страст към живота. Ще чувствате сила и прилив на вътрешна енергия, която ще ви дава възможност да контролирате ситуациите около вас. Проявявайте смелост, прилагайте нежна сила, където е необходимо. Чувствайте и събирайте прилива на енергии, който идва от недрата на земята към вас. Почувствайте благословията на небесата и проявете милосърдие. Силата, която чувствате сега, може да се прояви по много различни начини - не е задължително това да са яростни действия или нападки от страна на околните. Запомнете, че силата и милостта са поставени една до друга в дървото на живота.

Телец - Десетка жезли

Угнетение

Прекалено много отговорности и извънредни ангажименти тежат на вашите плещи. Обременени сте от неуспешен брак или неприятности в работата. Налагате си самоограничения и действате под възможностите си. Чувствате огромен психологически натиск. Обзема ви чувство на безизходност. Отърсете се от всички тези неща - голямото бреме, което носите, ще ви доведе до голям успех.

Близнаци – Справедливост

Баланс

През този период трябва да сте справедливи и безпристрастни. Нещата са поставени като на съд. Ситуацията е подложена на самооценка и везните могат да се наклонят силно в едната или другата посока за вас. Равновесието е крехко и нестабилно. По-добре отстъпете назад, притаете дъх и преценете ситуацията много точно. Погледнете нещата безпристрастно и нека вашите лични чувства и емоции да не влияят върху трезвата ви преценка. Не оставяйте нещата да се разбалансират.

Рак - Син на мечовете

Справедливост

През този период ще притежавате всички позитивни качества на лидер. Ще бъдете напористи и уверени в себе си. Използвайте интелекта си, за да откриете най-добрите решения на проблемите си. Прилагайте при необходимост нестандартни и новаторски подходи. Генерирайте нови идеи, действайте с твърда ръка. Използвайте справедливо инструмента на поощренията и наказанията. Търсете баланс във всяка ситуация, ползвайте се с доверието и подкрепата на близките и приятелите си. Едно от основните ви достойнства сега е, че ще виждате нещата в по-различна перспектива.

Лъв - Висшата жрица

Медитация

През този период търсите наставления и знания. Вдъхновени сте и ви връхлитат вълни от мъдрост, които оказват благотворно влияние на всяко творческо, артистично, езотерично или научно начинание. Разчитайте на себе си и собствените сили. Съзнанието ви става по-възприемчиво. Чрез медитация ще получите нови отговори на вашите въпроси.

Дева - Син на жезлите

Обаяние

През този период енергията буквално ще блика от вас. Ще имате много авантюри, предстоят бързи промени. В действията си ще бъдете абсолютно непредсказуеми. Отворени сте за предизвикателствата на живота. Оптимизъм, възторг и опиянение от даровете на живота ще ви съпътстват през този период.

Везни - Осмица чаши

Провал

Чувствате се неспособни да действате през този период. Отказвате се от успеха и сте пред емоционален срив. Давате повече, отколкото получавате, и това ви води до загуба на надежда. Плановете ви пропадат заради вашето нежелание да се справите с проблемите. Партньорите ви и хората около вас се отмятат от дадените обещания. Чувствате се съкрушени и уморени от всичко. Проблемите са скрити под повърхността. Това е периодът, в който трябва да решите дали да потеглите в нова посока или да оставите нещата такива каквито са.

Скорпион – Императрицата

Женственост

Излъчвайте жизнерадост, сексапил, женственост. Бъдете жена на 100 процента и пръскайте светлина, любов и доброта. Покажете на всички душевната си красота и хармония, които струят от вас през този период. Бъдете самата себе си и не се поддавайте на ласкателства и заблуди. Внимавайте с хора, които познавате отдавна и ви ласкаят непрекъснато. Не им се доверявайте.

Стрелец - Майка на жезлите

Творец

През този период ще бушуват всички енергии и на небето, и на земята. Ще бъдете творци, любовници, съзидатели, лечители, но първо ще трябва да разрушите всичко старо и да се отървете от него. Вървете по своя път и не бъдете съпричастни към другите, защото той е предначертан от съдбата и трябва да го следвате. Приемайте нещата такива каквито са, имайте самочувствие, че с всичко ще се справите. Може пред вас да се разкрият много истини, които не сте знаели до този момент. Ако възникнат проблеми, действайте светкавично и мълниеносно и проявете абсолютна безкомпромисност.

Козирог – Луната

Мечтания

През този период сънищата ви ще са емоционално заредени и ще оказват силно влияние върху съзнателния ви живот. Активното ви въображение ще засипва съзнанието ви със загадъчни образи, които понякога ще бъдат едновременно страшни и приятни. Поради тази причина ще се чувствате объркани и не на място. Подсъзнанието ви ще работи на пълни обороти. Ще смесвате чувства и емоции. Предстои ви период на самоанализ.

Водолей - Двойка чаши

Любов

Много страст, любов, единство и хармония ни очакват през този период. Много от вас ще открият сродната си душа. Ще имате възможност за нова романтична връзка или приятелство, перфектни любовни взаимоотношения. Ще се чувствате обсебени от любовта. Сега е времето за по-дълбоко обвързване и поемане на отговорности и задължения. Ще осъществите разбирателство, сътрудничество и партньорство не само в любовен план и това ще ви донесе нови идеи и възможности. Много подходящ период за годеж или брак.

Риби - Четворка камъни

Земната сила

Изпитвате дълбока връзка с древните първични енергии. Всички земни елементи се съединяват, което ви дава възможност да осъществите вашите материални желания. Разбирате как всичко в микро- и макрокосмоса е свързано. Енергията буквално бушува във вас. Творческото начало се възпламенява, силите ви са неограничени, за да постигнете целите си. Задържате силната позиция, в която сте сега.

Маг Розали, Телеграф



