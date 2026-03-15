Александър Николов предупреди за горивата: Положението е тежко, снабдяването е много трудно

Няма план Б за рафинерията в Бургас. Дерогацията на "Лукойл" е един много частичен инструмент и за да се гарантират количества на ниски цени, трябваше да се направи план за алтернативни доставки. Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов пред БНТ. И настоя да се води разговор за продължаване на дерогацията.

По думите му инфлация ще има и ако остане през второто тримесечие на 2026 г. до 10-15%, ще се счита добре.

Според него към момента много трудно България може да се снабди с горива. Положението е тежко, предупреди Николов.

Александър Николов настоя да се мисли как може да пристигат бързи горива и към Държавния резерв. Той се надява най-накрая неудобната тема за пропитата от корупция енергетика в България да се отвори, защото към момента това, което се вижда е, че положението е катастрофално.

"Трябва да се отвори тази кутия на Пандора и да изтече всичко отвътре", настоя Николов във връзка с корупцията в енергетиката.