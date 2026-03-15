Крум Зарков: Нямам съмнение, че БСП ще влезе в следващия парламент

Аз нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза председателят на БСП Крум Зарков в предаването "Денят започва с Георги Любенов".

Крум Зарков, председател на БСП: "Трябва да се гледат тенденциите. Виждам консолидация по страната, виждам енергизация на структурите и самите социологически проучвания. Ние знаем, че тръгнахме от много ниско. Участието в това управление беше пагубно за БСП, но пък първи осъзнахме духът на времето, духът на промяната и взехме необходимите решения. Те неминуемо ще дадат резултат, а това ще се отрази и социологическите прогнози за напред."

Зарков призна, че не е невъзможно да бъдат видени социалисти в листите на партията на Румен Радев - "Прогресивна България", но това означава, че те спират да бъдат част от БСП.

Крум Зарков, председател на БСП: "Ние ще се съсредоточим не към тези, които си отиват. Ние ще погрижим за тези, които остават. Има обективна необходимост от автентично ляво социалистическо представителство в българските институции. Нашата роля, моето отговорно сега като председател е да го осигурим.

Лидерът на БСП обясни, че партията ще вземе заем, за да финансира предизборната си кампания, тъй като субсидията, която получават като представени в парламента не е достатъчна. Ние ще имаме легитимен източник на финансиране на тази кампания, допълни той.

Според председателя на БСП той не познава партията на Румен Радев, не се знае кои ще са хората в листите, каква ще е визията му.

Крум Зарков, председател на БСП: "Има една заявка, която ми се струва адекватна за разрушаване на един политико-олигархично-мафиотски модел. Тази заявка е направена от самия господин Радев. Тази заявка и ние припознаваме като своя авторитет. Това е една добра основа, но сама по себе си не е достатъчно. Ще говорим в парламента."

Крум Зарков определи изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов като узурпатор. Той призова всички партии да оценят статута на Сарафов, за да може да се предвидят действията им по този казус в следващия парламент.

Крум Зарков, председател на БСП: "А в него какво трябва да се направи? Да се състави устойчив, компетентен и почтен кабинет, който да извади този въпрос като приоритет. Това са 121, не 160. След което, когато това устойчиво мнозинство бъде създадено, то трябва да поставя и поставя въпроса в Народното събрание, докато той не бъде решен. Ако други партии го блокират, ако те отказват качествени кандидати, ако те държат насилствено на власт този ВСС, този състав, то те ще понесат политическа цена за това. "

Крум Зарков определи Съвета за мир на Доналд Тръмп като неясна и заради това опасна инициатива, която си поставя за цел да промени по своя образ и подобие международният правен ред, създаден от 1945 година около ООН и който се крепи на една много ясна постановка. Зарков припомни, че в България има и ясно установен ред за присъденияване към международни договори.



