Новолуние в Риби на 19 март: Прегръдка на Слънцето и Луната сбъдва желания, ето как

Предстои вълшебното Новолуние в знак Риби, което ще се случи на 19 март (четвъртък) в 3:23 часа, на 28-ия градус в знака.

Събитието изобразява срещата на Луната със Слънцето. Тогава небесните тела застават плътно едно до друго в огромна космическа прегръдка, разкриваща път към земните жители в очакване на техните мисли, намерения и желания – като родители, очакващи нашите мъдри избори, отговорно отношение и последователни действия.

Сега имаме възможност да си пожелаем сбъдване на желания в компетенциите на знак Риби. Това са темите, свързани с духовност, емоционалност, мечти, илюзии, състрадателност, страхове, психология и емпатия. С енергията на знак Риби се учим да усещаме, разбираме и долавяме във времето и пространството необяснимо разумните факти и обстоятелства.

В деня на Новолунието няма ретроградни планети и това дава възможност за по-ясни мисли и по-бързо реализиране на желанията ни.

Време е да се замислим за малките неща, чистите чувства и безкористната обич. Усмихвайте се, прегръщайте, давайте любов и разбиране и вярвайте, че това, което носите в себе си, се връща при вас под една или друга форма. Всеки прави грешки и точно те ни изграждат и ни учат на приемане, смирение и прошка.

Не се сравнявайте с никого! Помагайте, споделяйте, приемайте и давайте възможност на всичко, което иска да влезе в живота ви. Обичайте себе си с всичките си недостатъци и слабости. Откривайте уникалността си и давайте най-доброто от себе си в работата, любовта и приятелството.

Сега е моментът да молим за мир, благоденствие и подкрепа от Бог за нас и за целия свят. Нека се помолим за разбирателство между хората, повече вяра и много надежда. Това Новолуние изразява безусловната любов и има силата да лекува омразата, разделението и страха. Приемете го дълбоко в сърцето си и му дайте живот.

Прегръдката на Луната и Слънцето е магичен момент, в който нашите намерения и желания получават шанс за реализиране.

Изберете не повече от три желания, които са най-важни и значими за вас. Избирайте мислите си внимателно и бъдете отговорни към тях. Помислете дали онова, което ви привлича, ще ви радва след време и дали можете да платите цената на това, което искате.

Ценете себе си, бъдете предвидливи и избирайте мъдро. Когато се спрете на нещо с чисто сърце и ясни мисли, си представете, че онова, което толкова силно желаете, вече се е случило. С това чувство изпишете желанието си на лист хартия, в тетрадка или тефтер в първите осем часа след Новолунието.

Изберете обръщението, което усещате най-близко до себе си. Например: приемам, реализирам, сбъдвам, успявам, достигам. Не смесвайте в едно искане две желания. Изписването трябва да бъде точно и ясно.

Предлагам теми и примерни желания, свързани с това Новолуние:

Радост – Избирам радостта в живота си.

– Приемам почивката като лечебно средство в живота си. Доверие – Избирам по-лесно да се доверявам на хората.

– Вярвам, че Бог се грижи за мен по най-добрия начин. Безусловна любов – Избирам да давам обич, без да търся отплата. Доверявам се на чувствата на човека до мен.

– Привличам сънища, които ми помагат в живота. Освобождавам се от страшни мисли и сънища. Таланти – Решавам да развивам своите таланти, свързани с…

– Изпълвам се с творческа свобода и творя. Зависимости – Освобождавам се от зависимостта към (човек, храна, алкохол, наркотични вещества, алчност, завист…).

Знак Риби управлява здравето в областите стъпала, лимфна система, токсини, отрови и настинки. Сега е моментът да пожелаете оздравяване и намиране на правилните лечители в областта на тези органи и проблеми.

Решавам здравословните си проблеми с…

Намирам правилната информация за мен.

Намирам най-добрия лекар или лечител за мен.

След Новолунието Луната започва да се отдалечава от Слънцето и да расте. С нейното нарастване, между 23 март и 1 април, е подходящ период за стартиране на бизнес начинания, сключване на брак, естетични манипулации, важни професионални разговори и търсене на развитие и успех в делата. Нейният растеж е плодородна почва да засяваме начинания и да очакваме от тях бързо реализиране.

В дните около Новолунието човешките сили и енергия са изчерпани. Позволете си повече почивка и не се натоварвайте с допълнителни ангажименти.

Енергията на Новолунието ще бъде усетена най-силно от родените на 18 и 19 януари, март, май, юли и ноември. Те могат да разчитат повече на сбъдване на мечтите си в темите на знака.

Успех на всички!

Астролог,

Венета Матева

