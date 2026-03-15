Европа трябва да преговаря с Русия, заяви премиерът на Белгия

Белгийският премиер Барт де Вевер призова Европейският съюз да започне преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна. Според него дипломатическият път остава единственият реалистичен вариант за намиране на решение на конфликта, пише Euractiv.

В интервю за белгийския вестник "L'Echo" Де Вевер заявява, че ЕС не разполага с достатъчно инструменти, за да принуди Москва да отстъпи. По думите му Европа не може сама да оказва достатъчен военен или икономически натиск върху Русия без пълната подкрепа на Съединените щати.

"След като не сме в състояние да заплашим Владимир Путин с военна сила чрез по-големи доставки на оръжие за Украйна и не можем да задушим руската икономика без подкрепата на САЩ, остава само един вариант - да се търси споразумение", коментира белгийският премиер.

Той изразява и съмнение доколко Вашингтон стои изцяло зад Киев, като посочва, че понякога позицията на САЩ изглежда по-близка до тази на Москва, отколкото до тази на украинското ръководство.

Според Де Вевер, ако ЕС не получи ясен мандат за преговори с Русия, Европа рискува да бъде изолирана от бъдещи разговори за мир.

В такъв случай, предупреждава той, САЩ могат сами да окажат натиск върху Украйна да приеме споразумение, което да не е изгодно за европейските държави.

През последните седмици няколко европейски лидери, сред които и френският президент Еманюел Макрон, дадоха сигнали за възобновяване на контактите с Кремъл, за да не бъде оставено постигането на мирно решение единствено в ръцете на американския президент Доналд Тръмп.

Междувременно върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че преди да се пристъпи към директни разговори с Москва, съюзът трябва да изработи обща "максималистка" позиция с ясни условия към Русия. Според нея Европа трябва да настоява за сериозни отстъпки от страна на Кремъл, включително за намаляване на руския военен потенциал.