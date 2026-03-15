До 10 000 паунда за мигрант във Великобритания, ако напусне страната

Западна Европа се подготвя за евентуална нова бежанска вълна, ако войната в Близкия изток се проточи. На този фон Обединеното кралство обяви нови мерки за справяне с нелегалната миграция, включително финансови стимули за семейства, на които е отказан бежански статут.

Правителството ще предложи до 10 000 паунда на човек, но не повече от 40 000 паунда на семейство, ако те доброволно се съгласят да напуснат страната. Мярката е част от по-широк план за ограничаване на нелегалната миграция и намаляване на разходите за издръжка на търсещите убежище.

Според вътрешния министър Шабана Махмуд настаняването на семейство от трима души, търсещи убежище, в хотел може да струва до 158 000 паунда годишно. Ако схемата за доброволно напускане се окаже успешна, тя може да доведе до значителни икономии за данъкоплатците.

Паралелно с това британското правителство затяга правилата за получаване на статут на бежанец. Новите мерки предвиждат първоначалното разрешение за пребиваване да бъде намалено от пет години на две години и половина. След изтичането му нуждата от международна закрила ще бъде преразглеждана. Ако родната страна на съответния човек вече се счита за безопасна, той може да бъде върнат.

Лондон аргументира промените с нарастващия натиск върху социалната система. Само през миналата година британските власти са изразходвали около 4 милиарда паунда за настаняване на търсещи убежище, а над 100 000 души в момента живеят в жилища, финансирани от държавата.

От началото на масовите преминавания с малки лодки през Ламанша близо 200 000 мигранти са достигнали британските брегове. Европа вече е преживяла силна миграционна вълна преди десетилетие, когато повече от един милион бежанци от Сирия и Афганистан преминаха през Турция към Европейския съюз. В последните години европейските държави приеха и над четири милиона бежанци от Украйна. Според експерти част от бъдещите миграционни потоци може да се насочат към по-богатите европейски държави като Великобритания, Швеция и Германия, където вече съществуват големи общности от хора от Близкия изток.

По данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците над 14 милиона души в региона на Близкия изток се намират в уязвимо положение, като много от тях вече са били разселени заради предишни конфликти и търсят по-сигурни места за живот.



