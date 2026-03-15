  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +10
Пловдив: +7 / +13
Варна: +6 / +13
Сандански: +7 / +14
Русе: +6 / +13
Добрич: +4 / +10
Видин: +6 / +13
Плевен: +5 / +13
Велико Търново: +3 / +13
Смолян: -1 / +6
Кюстендил: +5 / +12
Стара Загора: +5 / +11

Нетаняху иска да обсъди иранските дронове със Зеленски

  • Сподели в:
  • Viber
Стопкадър/YouTube
A A+ A++ A

Премирът на Израел Бенямин Нетаняху е поискал разговор с украинския президент Володимир Зеленски, съобщава Ynet, цитирани от Nexta. Израел иска да обсъди иранските дронове и евентуално сътрудничество.

Киев има богат опит в прихващането на такива дронове, затова Тел Авив търси консултации.

Посланикът на Украйна в Израел, Евгений Корнийчук, потвърди, че искането за обаждане е предадено. Поради натоварените графици на лидерите, разговорът все още не е състоял, но може да се състои в началото на следващата седмица.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?