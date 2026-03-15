Нетаняху иска да обсъди иранските дронове със Зеленски
Премирът на Израел Бенямин Нетаняху е поискал разговор с украинския президент Володимир Зеленски, съобщава Ynet, цитирани от Nexta. Израел иска да обсъди иранските дронове и евентуално сътрудничество.
Киев има богат опит в прихващането на такива дронове, затова Тел Авив търси консултации.
Посланикът на Украйна в Израел, Евгений Корнийчук, потвърди, че искането за обаждане е предадено. Поради натоварените графици на лидерите, разговорът все още не е състоял, но може да се състои в началото на следващата седмица.
Коментирай
