Иран: С помощта си за Израел, Украйна се превръща в законна цел за ракетите ни

Помощта, която Украйна оказва на Израел я превръща в законна цел за иранските ракети. Това заяви в интервю за изданието Iran International председателят на комисията по национална сигурност на иранския парламент Ибрахим Азизи.

"Действията на Украйна по оказването на помощ на Израел, включително подкрепата с дронове, превръщат цялата територия на Украйна в законна цел на Ислямската република в съответствие с Устава на ООН", посочи Азизи, предаде Униан.

Засега няма реакция на изказването от страна на официален Киев.

Иран предостави на Русия хиляди дронове от вида "Шахед", които тя използва във войната си срещу Украйна. Впоследствие производството на дронове по иранска технология беше пренесено на територията на Русия.

