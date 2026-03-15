Радев: Благодаря на министър Трайков, че осъзна възможните ползи от "Боташ

Румен Радев откри в Кюстендил офис на коалицията "Прогресивна България" в събота.

Пред журналисти той благодари на енергийния министър Трайчо Трайков, че, по думите му, макар и от дистанцията на времето е осъзнал ползите от договора с турската компания "Боташ".

Запитан как ще коментира поставения с нова сила казус "Боташ" и това, че Борисов отново припомни, че България плаща дневно около 600 хиляди евро по договора с турската компания, както и че за да се предоговори този договор пред страната ни се поставя искане за увеличаване на капацитета за пренос Радев каза:

"Искам да благодаря на министър Трайчо Трайков, който макар и от дистанцията на времето, но осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор. Въпросът е той да се използва. Аз също имам въпрос, защото знам и имам информация, че има предложение и от турската страна, и от азербайджанската страна, как да се натовари и да се използва този договор и да носи печалба. Това, че те се отхвърлят от досегашното правителство с цел да бъда атакуван и това да се използва като някакъв политически коз, е съвсем друг въпрос".

Радев отказа да отговори дали ще води листата в 25- МИР в София и дали ще се изправи срещу Бойко Борисов и други лидери водачи:

"Тя лидерската битка се води от 9 години и повече. Това е битката за освобождаване на България от този порочен управленски модел, който наблюдаваме всичките тези години и който докара България до последно място във всички европейски класации".

Радев заяви, че "парламентът изцяло е изчерпал своята легитимност и няма право да задължава служебния кабинет да ратифицира участието ни в Борда за мир".

Той упрекна директно Бойко Борисов и Делян Пеевски за позицията им за войната в Близкия изток и ратифицирането на участието на България в Борда за мир:

"Външнополитическите пируети на Пеевски и Борисов стават все по-настоятелни, защото те довчера бяха ревностни привърженици на войната. А сега изведнъж показно напират да ни вкарат в Борда за мир".

Радев посъветва служебното правителство да следи какви мерки вземат другите страни при кризата с петрола и военните действия в Близкия изток.