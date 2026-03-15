Техеран: Ормузкият проток е затворен само за Израел, САЩ и съюзниците им

Техеран: Ормузкият проток е затворен само за Израел, САЩ и съюзниците им
Ормузкият проток е затворен само за Израел, Съединените щати и техните съюзници. Останалите могат да преминават свободно, заяви иранският министър на външните работи Абас Арагчи, предаде Ройтерс.

"Всъщност Ормузкият проток е отворен. Затворен е само за танкери и плавателни съдове, принадлежащи на нашите врагове. Тези, които ни атакуват и техните съюзници", посочи Арагчи в интервю за американската кабелна телевизия MS Now.

Той допълни, че няма проблем с новоизбрания върховен лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей. Изказването му дойде в отговор на твърденията на американския министър на войната Пийт Хегсет, който заяви вчера, че Хаменей е бил ранен и обезобразен.

Междувременно агенция Фарс съобщи, че най-малко 15 души са загинали при американско-израелски удар по фабрика в град Исфахан, Централен Иран. Фабриката е произвеждала нагреватели и хладилници.

