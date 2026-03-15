Ето коя хубавица стана Девойка Кюстендилска пролет'26

Община Кюстендил
На тържествен концерт-спектакъл на площад „Велбъжд“ в Кюстендил беше избрана Девойка „Кюстендилска пролет“ 2026.

Титлата Девойка „Кюстендилска пролет“ спечели Рая Цонева.

За първа подгласничка беше избрана Каролина Шаркова, а втора подгласничка стана Габриела Кирилова.

Събитието събра стотици жители и гости на града и се превърна в истински празник на младостта, таланта и красотата на Кюстендил, отбелязвайки и 60-годишната традиция на конкурса – един от най-старите и емблематични пролетни празници в България.

Новата Девойка „Кюстендилска пролет“ 2026 и нейните подгласнички ще бъдат представени официално на 21 март, когато по традиция ще получат символите на града и ще поведат празничното шествие до лесопарк „Хисарлъка“, откъдето ще отправят своето пролетно послание към жителите и гостите на Кюстендил.

