ЕС удължи с още половин година санкциите срещу Русия

Европейският съюз удължи с още шест месеца санкциите срещу лица и организации, свързани с подкопаването на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Ограничителните мерки ще останат в сила до 15 септември 2026 г.

Решението на Съвета на ЕС засяга около 2600 физически и юридически лица, които са санкционирани заради продължаващата военна агресия на Русия срещу Украйна. Мерките включват забрана за пътуване, замразяване на активи и забрана за предоставяне на средства или други икономически ресурси на включените в списъка лица и компании.

При прегледа на санкционния режим Съветът е решил да не подновява ограниченията срещу двама души, както и да премахне от списъка петима вече починали. Настоящите санкции изтичат в понеделник, а договорката за удължаването им бе постигната в последния момент.

След началото на руската военна инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. Европейският съюз значително разшири санкциите срещу Москва. Целта е да бъде отслабена икономическата база на Русия, да се ограничат достъпът до ключови технологии и пазари и способността на страната да финансира войната.

Брюксел заявява, че ще продължи да оказва политическа, финансова, икономическа, хуманитарна и военна подкрепа на Украйна, както и да поддържа натиск върху Русия, докато войната не бъде прекратена и не започнат реални преговори за мир.

Тази седмица Европейският парламент си постави за цел да ускори преговорите за приемане на Украйна и Молдова. Черна гора, Албания и Исландия са други държави, за които се очаква да се присъединят към Европейския съюз.