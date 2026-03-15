Спорт по тв на 15 март 2026
08.30 Рали, световен шампионат, Кения МАХ Спорт 1
09.00 Формула 1, Гран при на Китай Диема спорт 3
10.00 Ски скокове: Ски скокове в Осло, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 2
10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Оре, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1
11.20 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, жени Евроспорт 2
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Куршевел, супер Г, мъже Евроспорт 1
12.00 Пирин – Вихрен Диема спорт
12.00 Рали, световен шампионат, Кения МАХ Спорт 1
12.05 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, мъже Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, Миньор – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2
13.00 Баскетбол, Жирона – Андора Диема спорт 2
13.20 Биатлон: Световна купа в Отепяе, единична смесена щафета Евроспорт 2
13.25 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Оре, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1
13.30 Верона – Дженоа МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Бургос – Баскония Диема спорт 3
14.00 Сейнт Мирън – Рейнджърс Ринг
14.20 Колоездене: Тирено Адриатико, седми етап, мъже Евроспорт 2
14.30 Черно море – Монтана Диема спорт
14.30 Шалке – Хановер Нова спорт
14.40 Северна комбинация: Световна купа в Осло, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 1
15.00 Майорка – Еспаньол МАХ Спорт 4
15.25 Биатлон: Световна купа в Отепяе, смесена щафета Евроспорт 1
16.00 Пиза – Каляри МАХ Спорт 3
16.00 Манчестър Юнайтед – Астън Вила Диема спорт 2
16.00 Кристъл Палас – Лийдс Диема спорт 3
16.00 Фейенорд – Екселсиор Ринг
16.30 Вердер – Майнц Нова спорт
16.45 Колоездене: Париж Ница, осми етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Берое – Левски Диема спорт
17.00 Ски скокове: Световна купа в Осло, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.15 Барселона – Севиля МАХ Спорт 4
18.00 Волейбол, Монца – Перуджа МАХ Спорт 1
18.30 Ливърпул – Тотнъм Диема спорт 2
18.30 Фрайбург – Унион Нова спорт
19.00 Комо – Рома МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Лубе – Тренто МАХ Спорт 2
19.00 НБА, Оклахома – Минесота Диема спорт 3
19.00 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3
19.00 Сноуборд: Световна купа във Вал Сен Коме, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 1
19.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, четвърти ден Евроспорт 2
19.30 Бетис – Селта МАХ Спорт 4
19.30 Атромитос – АЕК Диема спорт
20.30 Щутгарт – Лайпциг Нова спорт
21.30 НБА, Кливлънд – Далас Диема спорт
21.45 Лацио – Милан МАХ Спорт 3
21.45 Рен – Лил Диема спорт 3
22.00 Реал Сосиедад – Осасуна МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезание в Лас Вегас МАХ Спорт 2
22.30 Порто – Морейрензе Ринг
23.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс, финал МАХ Спорт 1
01.00 Сан Хосе – Сиатъл МАХ Спорт 4
02.00 НБА, Ню Йорк – Голдън Стейт Диема спорт 3