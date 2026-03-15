Спорт по тв на 15 март 2026

Спорт по тв на 15 март 2026

08.30 Рали, световен шампионат, Кения МАХ Спорт 1

09.00 Формула 1, Гран при на Китай Диема спорт 3

10.00 Ски скокове: Ски скокове в Осло, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 2

10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Оре, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1

11.20 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, жени Евроспорт 2

11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Куршевел, супер Г, мъже Евроспорт 1

12.00 Пирин – Вихрен Диема спорт

12.00 Рали, световен шампионат, Кения МАХ Спорт 1

12.05 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, Миньор – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2

13.00 Баскетбол, Жирона – Андора Диема спорт 2

13.20 Биатлон: Световна купа в Отепяе, единична смесена щафета Евроспорт 2

13.25 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Оре, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1

13.30 Верона – Дженоа МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Бургос – Баскония Диема спорт 3

14.00 Сейнт Мирън – Рейнджърс Ринг

14.20 Колоездене: Тирено Адриатико, седми етап, мъже Евроспорт 2

14.30 Черно море – Монтана Диема спорт

14.30 Шалке – Хановер Нова спорт

14.40 Северна комбинация: Световна купа в Осло, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 1

15.00 Майорка – Еспаньол МАХ Спорт 4

15.25 Биатлон: Световна купа в Отепяе, смесена щафета Евроспорт 1

16.00 Пиза – Каляри МАХ Спорт 3

16.00 Манчестър Юнайтед – Астън Вила Диема спорт 2

16.00 Кристъл Палас – Лийдс Диема спорт 3

16.00 Фейенорд – Екселсиор Ринг

16.30 Вердер – Майнц Нова спорт

16.45 Колоездене: Париж Ница, осми етап, мъже Евроспорт 2

17.00 Берое – Левски Диема спорт

17.00 Ски скокове: Световна купа в Осло, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

17.15 Барселона – Севиля МАХ Спорт 4

18.00 Волейбол, Монца – Перуджа МАХ Спорт 1

18.30 Ливърпул – Тотнъм Диема спорт 2

18.30 Фрайбург – Унион Нова спорт

19.00 Комо – Рома МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Лубе – Тренто МАХ Спорт 2

19.00 НБА, Оклахома – Минесота Диема спорт 3

19.00 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3

19.00 Сноуборд: Световна купа във Вал Сен Коме, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 1

19.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, четвърти ден Евроспорт 2

19.30 Бетис – Селта МАХ Спорт 4

19.30 Атромитос – АЕК Диема спорт

20.30 Щутгарт – Лайпциг Нова спорт

21.30 НБА, Кливлънд – Далас Диема спорт

21.45 Лацио – Милан МАХ Спорт 3

21.45 Рен – Лил Диема спорт 3

22.00 Реал Сосиедад – Осасуна МАХ Спорт 4

22.00 Наскар, състезание в Лас Вегас МАХ Спорт 2

22.30 Порто – Морейрензе Ринг

23.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс, финал МАХ Спорт 1

01.00 Сан Хосе – Сиатъл МАХ Спорт 4

02.00 НБА, Ню Йорк – Голдън Стейт Диема спорт 3


