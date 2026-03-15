Бургас: +6 / +12
Пловдив: +7 / +13
Варна: +6 / +15
Сандански: +7 / +14
Русе: +6 / +13
Добрич: +4 / +12
Видин: +6 / +13
Плевен: +3 / +13
Велико Търново: +3 / +13
Смолян: -1 / +6
Кюстендил: +5 / +12
Стара Загора: +4 / +11

Пролетна неделя, до 18 градуса в страната

Пролетна неделя, до 18 градуса в страната

Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източната част от страната и по Дунав ще се задържи облачно и с намалена видимост. След обяд облачността ще се разкъса и видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°, съобщаватот НИМХ.

По Черноморието преди обяд ще е с ниска слоеста облачност, на места мъгливо. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?