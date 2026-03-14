Антон Кутев: Или Радев ще обърне държавата, или ще изчегъртат него

"Най-вероятно ще бъда в листите", потвърди пред БНР, макар с доза условност, Антон Кутев, говорител на две от служебните правителства, съставени от Румен Радев. Кутев е и бивш функционер и депутат от БСП.

"В политиката нщио не е ясно до последния момент. Нека да видим регистрирани листите."

Кутев е избрал Радев и "Прогресивна България", а не БСП, с аргумента, че са се "отчели семейно" към БСП и обясни, че преходът му към Радев се е случил "плавно".

Според него Радев прави много внимателен подбор на хората в листите на "Прогресивна България".

"И да има пробиви, ще се справяме в движение. Ще излизат компромати, ще се съставят. Силите, които работят в момента срещу Радев, са на ръба. Или с Радев ще успеем да обърнем държавата, или те ще изчегъртат Радев. Няма среден вариант."

Ако Радев спечели и има вълна, това ще бъде защото хората вярват, че той може да промени България, смята Кутев.

Промяна на България е задължителна, тя предстои и може да дойде само от Румен Радев в момента.

Дори на тези избори БСП да не влезе в парламента, следващия път ще премине бариерата, особено с Крум Зарков и младите хора в партията, каза той.

Положиха се много усилия да няма конкуренция на партийния и политическия пазар и на това дължим ситуацията, в която в момента се намираме. Радев се появи като алтернатива не защото няма други хора, които искаха да бъдат алтернатива, а защото така е направено законодателството - да не успяват, коментира Антон Кутев в предаването "Политически НЕкоректно".

Радев няма да се поддаде на изнудване, "още по-малко по този дребен начин през партиите" в коалицията, няма да се сгъне и продаде принципната си политическа позиция, категоричен е той.

Антон Кутев декларира, че работят за 120 депутати, за да имат "чистата възможност" да управляват самостоятелно. Радев ще бъде голямата партия. Не е без значение дали БСП ще е в парламента и кой какви компромиси е готов да направи, изтъкна още той и уточни:

"По отношение на това с кого ще се правят коалиции, тук има две нива. Едното ниво е създаването на правителство, второто – конституционната, съдебната реформа. Аз се надявам да сме в състояние да съберем 120 депутата за първото, но дори да не сме и да се наложи да се търсят някакви коалиции, там коалиция ще е много по-лесна. Съвсем различен е въпросът с това как се събират 160 депутата, за да се промени съставът на ВСС. Ясно е, че разговори за широкото конституционно мнозинство от 160 трябва да се водят с всички и че там евентуалните гласувания ще стават с тематични мнозинства."

Съдебната реформа в най-голяма степен досега е спъвана от Борисов и Пеевски и е ясно, че няма да се продължи с тяхното участие. Големият въпрос на тези избори е дали Борисов и Пеевски ще имат по-малко от 80 депутати – това е граница и ще даде възможност тематични мнозинства да направят съдебната реформа без Борисов и Пеевски, изрази мнението си Кутев.

И всъщност това е и голямата битка на самите Пеевски и Борисов.

Директната промяна – със 160 гласа, не е единственият път. Има и други, но те са по-бавни и по-проблематични, допълни той.

Прокуратурата, съдебната система, ВСС са овладени през дългогодишни нелегитимни и незаконни въздействия. Огромна част от институциите не работят и има "верига от зависимости", а "най-добрият вариант е да се разплете изцяло и наведнъж" с промяна във ВСС и на главния прокурор, посочи Антон Кутев и подчерта, че Радев няма да сменя една олигархия с друга.

Вярвам, че не става дума за смяната на една олигархия с друга, става дума за законови регламентации. Разговорът е, че искаме да сменим правилата на играта така, че да се отнасят за всички. Радев не би се поставил в ситуация да пази своите, за да бие другите. Той не би заложил своя авторитет някой да мишкува под него.

Правителството ще се опита да направи честни избори, отбеляза в заключение той.