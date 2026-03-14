Кораб, плаващ под гръцки флаг, е ударен в Черно море край Новоросийск

Кораб, плаващ под гръцки флаг, е бил ударен в Черно море, в района на руското пристанище Новоросийск.

Това съобщи гръцкият министър на корабоплаването и островната политика Василис Кикилиас, предаде CNN Greece.

На борда на плавателния съд е имало 10 гръцки моряци, 13 филипинци и един румънец. Корабът се е намирал на 14 морски мили от Новоросийск.

Според информация в гръцките медии ударът е причинил материални щети на десния борд на кораба. 24-мата членове на екипажа са в безопасност. Районът на Новоросийск е обект на военни действия между Русия и Украйна. Не се уточнява какъв е източникът на атаката.

Снимката е илюстративна