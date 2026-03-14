  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +3 / +5
Варна: +6 / +6
Сандански: +7 / +7
Русе: +6 / +6
Добрич: +4 / +5
Видин: +5 / +5
Плевен: +5 / +7
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: -2 / -2
Кюстендил: +5 / +5
Стара Загора: +3 / +3

Кораб, плаващ под гръцки флаг, е ударен в Черно море край Новоросийск

  • Сподели в:
  • Viber
БНР
A A+ A++ A

Кораб, плаващ под гръцки флаг, е бил ударен в Черно море, в района на руското пристанище Новоросийск.

Това съобщи гръцкият министър на корабоплаването и островната политика Василис Кикилиас, предаде CNN Greece.

На борда на плавателния съд е имало 10 гръцки моряци, 13 филипинци и един румънец. Корабът се е намирал на 14 морски мили от Новоросийск.

Според информация в гръцките медии ударът е причинил материални щети на десния борд на кораба. 24-мата членове на екипажа са в безопасност. Районът на Новоросийск е обект на военни действия между Русия и Украйна. Не се уточнява какъв е източникът на атаката.

Снимката е илюстративна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?