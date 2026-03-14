Шкварек за случая "Петрохан": Умнокрасивитетът брани на първо място съсловието си

Явор Дачков разговаря с историка и основател на фондация „Консервативно общество“ Кристиян Шкварек за „Петрохан“, ожесточената самоотбрана на умнокрасивата общност и патологията зад конспиративните теории. Разговорът е записан на 13 март 2026 г. в Ехо Медия Студио.

Трагедията на „Петрохан“ освети секта, педофилия и смърт - и ожесточена реакция на отричане. За 100-200 хиляди души по-важно от фактите се оказа да защитят „своите“. Педофилията в сектата на Ивайло Калушев се зачерква, а на нейно място се появяват конспирации и обвинения към всички, които говорят за нея. Случаят разкрива умнокрасивата патология на една среда, която вижда себе си като единственото добро в обществото. Всичко извън нея е зло - мафия, ДС, Путин, конспирация. Всеки опонент е или глупав, или купен. Няма в съвременната история на България подобна шизофренична конспирация да се оформи около някакъв случай и да се защитава на живот и смърт от стотици хиляди хора по чисто партийна причина, пише "Гласове".

"Те защитават на първо място общността си. Те бранят на първо място съсловието си, което се олицетворява от тази партийна структура, замесена в „Петрохан“. Тяхната общност да не бъде засегната от този случай. А случаят засяга тази общност директно. Точно в разгара на този случай, в който се твърди, че лошите, мафията, статуквото използват институциите, за да хвърлят кал върху ПП-ДБ чрез случая „Петрохан“, твърдейки, че това е секта с педофилска нишка, която се е самоубила, изведнъж така се наредиха нещата, че цялата власт отиде в ПП-ДБ. Изведнъж, отнякъде, цялата власт им беше дадена. С достъп до МВР, с достъп до патоанатоми, до всички възможни доказателства по този случай. И вече един месец хората, които са най-заинтересовани лично и директно да изкарат едно доказателство - просто едно сантиметърче доказателство, че някъде там някой се е качил и е убил тези герои, защото те са открили нещо, някакъв контрабанден канал или нещо друго... тези хора не изкараха нищо. Емил Дечев не изкара нищо. Гюров не изкара нищо. В момента, в който са влезли във властта, са си казали: „Хора, имаме един приоритет и това е този брутален случай, който ни удря жестоко за изборите. Нещо, по някакъв начин, да изкараме, че не е каквото изглежда, че не е каквото казаха лошите за нас, че няма педофилия, че няма секта и че не са се самоубили“, коментира гостът в студиото на Дачков - Кристиян Шкварек.

И подчерта: "Едно нещичко толкова да бяха намерили - щяха веднага да го изкарат. И да го разпространят по цялата си секта, по всичките си мрежи, по всичките си медии. „Ето, вижте, прави бяхме, не е както ни казаха“. Тази концепция, че години наред в България се твърди, че конспиролозите, конспиративните общности са тези на крайните копейки, крайно десни и т.н., които вярват в кемтрейлс, плоската земя, илюминатите и Джордж Сорос. И евреите. Световната еврейска организация. Аз смятам, че след този случай в България трябва да си дадем много ясна сметка като общество, че има втора, тотално конспиративна общност, която живее по абсолютно същия принцип. Тя смята себе си за единствена и затворена, която вярва в истината, в добрите и в свят, който е дуалистичен. Всичко е зло, всичко е мафия, агенти, ДС, Путин или тръмпутинци. А тази малка общност от 200-300 хиляди умнокрасиви либерални градски хора е единственото добро на света и вярва в конспирации, които по някакъв начин обслужват самата нея. Аз смятам, че трябва да започнем в България да си даваме сметка, че съществуват две радикално конспиративни общности. При тези хора този тип лицемерие е постоянно, то е навсякъде. Те постоянно обръщат ползата", каза още Шкварек.

И разказа: "В България имаше един период на тежка атеизация след 9 септември. Имаш петилетки на атеизма в България. Само че това всеки път създава един вакуум. Вакуум за духовното. Вакуум за нещо, което е мистично. И започва в късния соц в България, особено управлението на Людмила Живкова, да навлиза този тип източна мистика, езотеризъм. Социалистическият окултизъм, който запълва този вакуум, който християнството преди това запълва. Има една много интересна връзка - цялата тази общност, която ние описваме през цялото време, наричаме я уж дясна, уж антикомунистическа - особено в ПП всичките им млади лица, всичките момчета предимно, са синове на някакви ДС светила от късния социализъм. Калушев е бил такъв, Терзиев е такъв, на Терзиев половината екип са такива. Хората в ПП, най-високият ешелон, депутати - всичките са такива. Това не е някаква случайност. Аз вярвам, че това е една общност от хора, които са деца на късната социалистическа номенклатура, точно по линия на Людмила Живкова, която е изпратена да учи на Запад, която е озападнена в 90-те години - с какви пари? -от късния соц. И която се връща в България под формата на западни юпита, интелектуалци, завършили във Виена, Париж, направили IT компании и т.н. Която естествено се влива в либералната общност, защото те са направени като либерални хора там. Но в себе си носят тази типично от родителите си късноживковска, соц-окултистка концепция", анализира още той.

