САЩ прехвърлят 2500 морски пехотинци към Ормузкия проток

Около 2500 морски пехотинци на борда на три военни кораба се насочват към Близкия изток от Индо-Тихоокеанския регион, тъй като Иран засилва атаките си срещу Ормузкия проток, съобщи "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на американски служители.

Промяната, за която по-рано съобщи "Уолстрийт джърнъл", идва, след като реакцията на Иран на близо две седмици въздушни бомбардировки и далекобойни артилерийски удари се оказа по-устойчива, отколкото очакваха служители на администрацията на президента Доналд Тръмп.

🇺🇸🇮🇷 BREAKING | The Pentagon is moving a Marine expeditionary unit to the Middle East as Iran steps up attacks on the Strait of Hormuz, according to two US officials.



U.S. Defence Secretary Pete Hegseth has approved a request from Central Command for the unit, typically… pic.twitter.com/iHdhRBIyBd — Visioner (@visionergeo) March 13, 2026

Морските пехотинци ще се присъединят към над 50 000 американски войници в региона. Новото разполагане идва след атаката по военна инфраструктура на остров Харг.

Почти всеки ден милиони барели суров петрол изтичат от основните находища на Иран - включително Ахваз, Марун и Гахсаран - през тръбопроводи към Харг, известен сред иранците като "Забранения остров" поради строгия военен контрол, предаде Си Ен Ен.

Дългите му кейове, вдаващи се във води, достатъчно дълбоки, за да поберат петролни супертанкери, правят острова критично важен пункт за дистрибуция на петрол.

Иран доставя около 4,5% от световния петрол, като ежедневно изпомпва 3,3 милиона барела суров петрол по данни на Ройтерс.

И на Харг се товарят танкери "непрекъснато, откакто избухна войната", според специализираната платформа TankerTrackers.com, която използва сателитни изображения, брегова фотография и данни за проследяване на доставките на суров петрол.

В седмиците преди американско-израелските удари срещу Иран, износът от Харг се е увеличил до почти рекордни нива, съобщи американската инвестиционна банка JP Morgan в съобщение, публикувано от Ройтерс.

Капацитетът за съхранение на острова се оценява на приблизително 30 милиона барела и според водещата анализаторска компания на световната търговия Kpler в момента там се съхраняват около 18 милиона барела суров петрол, съобщи Ройтерс.

90% от износа на суров петрол на Иран минава през ударения от САЩ остров Харг

Островът отдавна е ключов за иранската икономика. В документ на ЦРУ от 1984 г. се казва, че съоръженията са "най-жизненоважните в иранската петролна система и продължаващата им експлоатация е от съществено значение за икономическото благосъстояние на Иран".

Израелският опозиционен лидер Яир Лапид наскоро заяви, че унищожаването на терминала ще "осакатява иранската икономика и ще свали режима".

Източник: dnes.dir.bg