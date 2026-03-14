Драма в Шри Ланка: Ергенът Крис СПЕШНО приет в болница!

Най-възрастният участник в романтичното риалити „Ергенът“ – Кристиян ще бъде откаран в болница след внезапно неразположение в следващия епизод на предаването.

Преди това Кристиян, Стоян и Марин ще се изправят в тежка физическа битка. Тримата ще премерят сили на арената в сватбени екипи, а внезапно неразположение на Крис ще стане повод той да бъде откаран в спешното.

В отминалите епизоди Кристиян задълбочи взаимоотношенията си с Елеонора по време на интимна вечеря. Разговорът между тях премина през теми като семейството, приятелствата и бъдещите мечти. Елеонора призна, че когато е близо до него, сърцето ѝ „получава аритмия“, а Кристиян сподели, че усеща между тях силно привличане и рядко срещано разбиране.

Марин покани Алия на романтична морска среща с катамаран, на която художничката се опита да скъси дистанцията – но не дотолкова, че да получи целувка от Станев. Вече в имението Алия коментира преживяването с думите - “Ще кажа само две неща - никога няма да забравя Марин и видях червен флаг“. Изказването породи множество въпроси и коментари сред останалите момичета, но единствено Румяна получи обяснение на четири очи от казахстанската художничка. Междувременно Стоян избра да покани Мария на романтична вечеря край океана. Двамата наблюдаваха залеза, споделяха лични истории и постепенно откриваха общи ценности. Мария призна, че вижда у Стоян човек без маска – искрен и добър, а той, от своя страна, я определи като олицетворение на класна и стилна жена.

Докато Кристиян избра да покани Татяна на приключенска морска среща с водни атракциони, Стоян избра по-спокойно и автентично преживяване с Илияна – посещение на чаена ферма, където двамата имаха възможност да опитат традиционен шрилански чай и да разговарят открито за личните си страхове и очаквания. Междувременно Марин организира дневно коктейл парти в имението, по време на което той и Михаела проведоха откровен разговор насаме. Дизайнерката използва момента, за да призна на най-младия ерген колко силно преживява случващото се около него. По-късно вечерта Марин покани Михаела на романтична вечеря, по време на която ѝ подари роза – жест, който ясно показа колко специално място заема тя в неговото сърце.