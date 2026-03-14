За Великден: Бг агнешкото - дефицит, внасяме замразено новозеландско незнайно на колко години

20 000 български агнета по-малко ще има за Великден и Hергьовден тази година. Данните са на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Причината са избитите животни миналата година в Южна България.

Според бранша вече са внесени над 100 тона замразено месо от Нова Зеландия.

Али Алиев от плевенското село Градище има 200 овце. И почти толкова агнета, които ще реализира тази година за Великден и Гергьовден.

„В нашата ферма ще е 7 евро килограм за живо тегло. Малко увеличение има. Миналата година беше 12 лева. В нашата околия няма много животни и хората идват, пазаруват си по едно-две”, казва Али Алиев.

От овцевъдната и козевъдна асоциация съветват потребителите да пазаруват именно от такива малки ферми, за да са сигурни в произхода на агнешкото месо.

За Великден и Гергьовден тази година българското месо щяло да бъде дефицит.

„Очакваме тази година да влязат между 800 и 1000 тона замразено или охладено агнешко месо. Този внос ще нарасне, защото имаме избити 25 000 овце. Тоест 20 000 български семейства няма да сложат българско агнешко на трапезата си”, каза Симеон Караколев, съпредседател на асоциацията.

Цената нямало да е по-различна от тази в супермаркета. Очакванията на бранша са там тази година да преобладава агнешко месо от три държави.

„Едното е от Нова Зеландия. То е замразено. Никой не знае, колко годишно е. Надявам се БАБХ да задължи вносителя и търговеца да си обявява датата, когато е замразено това месо. По наша информация до момента има внесени 100 тона. Очакваме агнешко от Румъния и Македония”, заяви още Караколев.

От НОКА припомнят, че българското агнешко в магазина трябва да е със син печат и настояват ясно да се изписва годината на производство на месото от други държави, което ще се предлага размразено.

А в Градище Али Алиев е спокоен, че ще реализира всички свои агнета, защото вече има записали се клиенти.