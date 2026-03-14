Янка Рупкина е в болница, идните 24 часа - критични за голямата певица

Състоянието на народната певица Янка Рупкина, която късно вечерта в сряда бе приета по спешност в болница в тежко състояние, остава критично. В момента лекарите се борят за живота й, но не могат да направят никакви прогнози за бъдещето й. Това научи Lupa.bg от близки до именитата изпълнителка, прославила страната ни като част от "Мистерията на българските гласове".

Рупкина е настанена в столичната болница "Света Анна". Както Lupa.bg съобщи, до хоспитализирането й се стигна, след като колежката й Илка Александрова се чува с нея по телефона и установява, че тя едва говори и е в безпомощно състояние. Александрова се свързва с нейни роднини и съседи, които викат линейка. По това време Янка е сама в апартамента си в София и малко след пристигането на медицинския екип, припада.

Оказва се, че причината за състоянието й е тежък тромб, който е запушил артериите й. Лекарите признават, че състоянието на Янка Рупкина е много тежко и следващите 24 часа ще са решаващи за нея. Народната певица не може да говори, а при нея не се допуска никой.


#Янка Рупкина

