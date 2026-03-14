Автобус помете няколко коли в София
Автобус е блъснал няколко коли в София. Инцидентът е станал около полунощ в петък срещу събота в жк "Левски - Г", съобщиха за БНР от Центъра за спешна помощ.
Веднага към мястото е изпратена линейка. Медицински екип е прегледал шофьора на общественото превозно средство. Той е бил сам в автобуса. Не е имал наранявания и не се е наложило транспортиране към лечебно заведение.
Няма данни за пострадали при произшествието.
Коментирай
Най-четено от Общество
Последно от Общество