Секретно руско звено за убийства се провали заради Google Translate

Тайна структура на руските служби за сигурност, създадена след началото на войната в Украйна, се оказа компрометирана заради неочакван гаф – използването на Google Translate.

Става дума за свръхсекретното звено „Център 795“, съставено от елитни кадри на ГРУ и ФСБ. Според разследване на The Insider подразделението е създадено, за да извършва критични операции – от военни мисии в Украйна до отвличания и политически убийства зад граница.

Един от ключовите му оперативни агенти – Денис Алимов – беше арестуван на международното летище „Елдорадо“ в Богота, Колумбия. На пръв поглед той изглеждал като обикновен руски турист, дошъл да избяга от зимата в Москва. Всъщност Алимов е награждаван ветеран от елитното подразделение „Алфа“ на ФСБ и от 2023 г. работел за „Център 795“.

Според разследването той ръководел международна мрежа от агенти, чиято задача била да преследват и елиминират политически противници на режима в Москва.

Армия в сянка

„Център 795“ е създаден след серия провалени операции на друго подразделение на руското военно разузнаване – звено 29155 на ГРУ. Именно тази структура стои зад отравянето на Сергей и Юлия Скрипал във Великобритания, опита за преврат в Черна гора и редица саботажи и убийства в Европа.

Новото звено е проектирано да бъде по-дискретно и ефективно. За разлика от предшествениците си, „Център 795“ докладва директно на началника на руския Генерален щаб и изпълнява широк спектър от задачи – разузнаване, саботаж, наблюдение и ликвидиране на цели.

Финансирането на структурата идва от руския милиардер Андрей Бокарев – оръжеен търговец и собственик на индустриалния гигант „Трансмашхолдинг“. Според разследващите той играе роля, подобна на тази на покойния лидер на „Вагнер“ Евгений Пригожин, като използва бизнес империята си, за да финансира тайни операции.

„Център 795“ разполага с около 500 офицери, разделени в три направления – разузнаване, щурмови части и бойно осигуряване. Подразделението дори има тежко въоръжение, включително танкове Т-90А и ракетни системи „Смерч“.



