"Активни потребители" : Горивата може да поскъпнат с 30%

Възможно е цените на горивата да се увеличат с 30%, а това ще се отрази на всико останало, заяви председателят на „Активни потребители” Богомил Николов по НОВА.

„За всеки е ясно, че цените тръгнаха нагоре. Сигналите, които се подават, може все още да се основават на действащия механизъм в Закона за въвеждане на еврото. При него се санкционират необоснованите повишения на цените”, коментира Николов.

„А иначе е добре известно от предходни подобни ситуации, че цените на бензиностанциите винаги нарастват изпреварващо. Т.е. ако вие сте заредили стара партида от евтино гориво, няма да изчакате да я продадете и тогава да вдигнете цената. Ще го направите предварително. И обратно – след това, когато дойде време цените да падат, има леко забавяне”, коментира Николов.

Според него в настоящата ситуация може да се разчита на Закона за въвеждане на еврото. „Трудно ще е на собственика на една бензиностанция до обоснове поскъпването. Той е заредил вече това количество при старата цена, но повишава. Това би трябвало да може да се санкционира”, обясни Николов.

„Никой не може да каже какво ще се случи. Петролът стигна до 100 долара, не знаем до края на другата седмица може да мине и още нагоре”, Николов.

Цената на горивата ще се отрази на всички продукти, в които транспортът има голям дял, обясни Николов.

По отношение на туристическите пакети, Богомил Николов посъветва хората да правят застраховка, ако пътуването отпадне. Така ще успеят да си получат парите обратно.



