Борисов: Има правителство, което се държи не като служебно, а като избрано с пълно мнозинство

Бойко Борисов посети интерконектора с Гърция. На място той направи импровизирана пресконференция.



"Има правителство, което се държи не като служебно, а с избрано като с пълно мозинство и си позволява поголовно да уволнява. Намират време да махат абсолютно всичко и да назначават партийните си секретари. За областни управи назначават партийните си секретари. Държава и партия е едно и същато сега при тях. При нас не е било така - във Варна сменихме ли ние областния управител от сглобката? Не. Нека ги видях хората какво правят тези два месеца". Това каза пред медиите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Очаквах едно "Благодаря" да кажат за удължителния бюджет", вметна председателят на ГЕРБ.

"Ердоган е голям играч. Сега плащаме по 600 хиляди евро на турските джензита и турците щедро казват на сегашните сужебен министър Трайчо Трайков да преговорят "Боташ". Една от исканите точки е да увеличим капацитета на влизане на газ от Турция към България, на запад. Радев и служебното му правителство дадоха картите на България и сега с Ердоган си играем, ама той държи картите", заяви Борисов.

"Лукойл" има запази до април. Лично се обади на Спецов и го помолих да събере медиите в Бургас", коментира още Борисов.

На 29 април изтича дерогацията със САЩ, а през август - от Обединеното кралство, припомни доскорошният енергиен министър Жечо Станков.









