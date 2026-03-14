  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +9
Пловдив: +5 / +12
Варна: +6 / +11
Сандански: +7 / +14
Русе: +5 / +13
Добрич: +4 / +10
Видин: +6 / +14
Плевен: +5 / +14
Велико Търново: +1 / +14
Смолян: -2 / +6
Кюстендил: +5 / +13
Стара Загора: +3 / +12

Забравил да дръпне ръчната: Военен джип се блъсна в ресторант

  • Сподели в:
  • Viber
Катастрофи в България
A A+ A++ A

Военен джип се блъсна в култовия ресторант “Бялата река” на пътя между между Карлово и Калофер. Инцидентът станал в петък следобед, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

По първоначална информация шофьорът забравил да дръпне ръчната спирачка.

Така паркираният джип потеглил сам напред, изминал известно разстояние и се забил в ресторанта. Няма пострадали при инцидента, няма и нанесени сериозни щети.

Ситуацията провокира редица коментари в социалните мрежи.

“Родната армия патрулира в ресторантите”, пише потребител. “Бързат да си поръчат”, коментира друг.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

