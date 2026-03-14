Забравил да дръпне ръчната: Военен джип се блъсна в ресторант
Военен джип се блъсна в култовия ресторант “Бялата река” на пътя между между Карлово и Калофер. Инцидентът станал в петък следобед, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.
По първоначална информация шофьорът забравил да дръпне ръчната спирачка.
Така паркираният джип потеглил сам напред, изминал известно разстояние и се забил в ресторанта. Няма пострадали при инцидента, няма и нанесени сериозни щети.
Ситуацията провокира редица коментари в социалните мрежи.
“Родната армия патрулира в ресторантите”, пише потребител. “Бързат да си поръчат”, коментира друг.
