Ново 20: Тръмп и Нетаняху общуват телепатично?

Известният израелски илюзионист твърди, че е прехвърлил суперсили на президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, пише „Дейли стар“.

79-годишният Гелер, известен със способността си да огъва лъжици „със силата на мисълта“, твърди, че е научил лидерите да общуват телепатично. Според илюзиониста, президентът на САЩ и израелският премиер сега успешно усвояват нови умения и използват мисловна комуникация вместо защитените линии за свръзка. Гелер публикува видеоклип в социалната медийна платформа X, в който се твърди, че политиците обменят мисли на фона на военни удари срещу Иран. „Сега знаете кой е помогнал на Доналд и Биби да активират суперсилите си“, написа той, цитиран от БГНЕС.

Потребителите на социалните медии реагираха скептично на твърдението на Гелер и посъветваха магьосника да се „занимава с огъването на лъжици“.

Илюзионистът, който е собственик на шотландския остров Ламб, също така разкри преди това, че държи кичур от косата на Тръмп в брониран калъф и планира да използва неговата ДНК, за да създаде психоклон.

Преди това Ури Гелър твърдеше, че американските власти са го наели да инспектира гигантски извънземен кораб в Южна Корея. Според Гелър, той е крил тази информация дълго време, защото е получавал заплахи от мистериозни организации, които са изисквали от него да мълчи.

Кой е Ури Гелер?

Ури Гелер (роден на 20 декември 1946 г.) е световноизвестен израелско-британски илюзионист и телевизионна личност, който твърди, че притежава свръхестествени способности. Той става популярен през 70-те години на миналия век със своите демонстрации на телекинеза и телепатия, като най-разпознаваемото му действие е „огъването на лъжици“ само с помощта на ума.

Основни факти за живота му

Произход: Роден е в Тел Авив в семейство на австрийски и унгарски евреи.

Военна служба: Служил е като парашутист в израелската армия и е бил ранен по време на Шестдневната война през 1967 г..

Кариера: Започва като модел и шоумен в нощни клубове в Израел, преди да придобие международна слава в САЩ и Европа.

Музей: През 2021 г. отваря собствен Музей на Ури Гелер в Яфо, Тел Авив, където е изложена най-голямата стоманена лъжица в света, сертифицирана от Гинес.

Спорни моменти и критика

Гелер е една от най-противоречивите фигури в света на илюзионизма. Докато той твърди, че силите му са истински, скептици и професионални магове твърдят, че всичко е плод на ловки трикове.

Джеймс Ранди: Най-големият му критик, илюзионистът Джеймс Ранди, посвещава голяма част от кариерата си на това да докаже, че Гелер е измамник. Ранди написва книгата „Истината за Ури Гелер“.

Провалът при Джони Карсън: През 1973 г. Гелер не успява да демонстрира способностите си в шоуто на Джони Карсън, тъй като Карсън (по съвет на Ранди) осигурява собствени реквизити, до които Гелер няма достъп предварително.

Проучвания на ЦРУ: Въпреки критиките, през 1973 г. учени от Станфордския изследователски институт провеждат тестове, които ЦРУ по-късно разсекретява, твърдейки, че Гелер е демонстрирал способностите си по убедителен начин.

Любопитни факти