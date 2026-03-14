Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е „напълно победен“ и търси възможност за сключване на споразумение, предаде Франс прес.

Изявлението на американския лидер идва две седмици след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

„Медиите, които разпространяват неверни информации, не искат да съобщават за отличните резултати, постигнати от американската армия срещу Иран, който е напълно победен и иска да сключи споразумение – но не такова, което аз бих приел“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

По думите му американските сили са унищожили всички военни цели на иранския остров остров Харг – ключов терминал за износ на петрол в Залива, съобщи ДПА.

„Преди броени мигове, по мое нареждане, Централното командване на американските въоръжени сили извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички военни цели в перлата на иранската корона – остров Харг“, заяви Тръмп.

Американският президент допълни, че „Иран няма възможност да защити нищо, което искаме да атакуваме“ и подчерта, че страната „никога няма да има ядрено оръжие или възможност да застрашава Съединените щати, Близкия изток и света“.

Тръмп посочи още, че засега е решил да не унищожава петролната инфраструктура на острова.

„По съображения за приличие реших да не унищожавам петролната инфраструктура. Ако Иран или някой друг обаче предприемат действия, които да нарушат свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преосмисля това решение“, предупреди той.

Американският лидер също така заяви, че военноморските сили на САЩ скоро ще започнат да ескортират петролни танкери през стратегическия проток.

Ормузкия проток е от ключово значение за световната търговия с енергийни ресурси, тъй като през него преминават около 20% от глобалните доставки на въглеводороди. В момента протокът е блокиран от Иран.

Техеран предприе тази стъпка, след като Израел и Съединени американски щати започнаха военна операция срещу страната.



