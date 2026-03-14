Бургас: +6 / +9
Пловдив: +5 / +12
Варна: +6 / +11
Сандански: +7 / +14
Русе: +5 / +13
Добрич: +4 / +10
Видин: +6 / +14
Плевен: +5 / +14
Велико Търново: +1 / +14
Смолян: -2 / +6
Кюстендил: +5 / +13
Стара Загора: +3 / +12

Слънчева събота, от 11 до 17 градуса в страната

Днешният ден ще е предимно слънчев.

В сутрешните часове на места в равнините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София - около минус 1°.

Преди обяд на места в равнинната част от страната все още ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност, но мъглите бързо ще се разсеят и облачността ще се разкъса и намалее до предимно слънчево, прогнозира НИМХ. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 14°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Сутринта по Черноморието ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност, но мъглите бързо ще се разсеят, а облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.


