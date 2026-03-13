Още трима полицейски шефове са сменени: Рокадите в МВР продължават

Сменени са тримата заместник-директори на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Това са старши комисар Лъчезар Колев, старши комисар Мирослав Данаилов и старши комисар Добромир Брешков, предаде бТВ. Така рокадите в МВР продължават.

Припомняме, че в началото на март бяха освободени шефовете на Главна дирекция „Жандармерията, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Промяната бе направена след заповед на вътрешния министър Емил Дечев. Преди това от служебния министър бяха сменени полицейските шефове на 25 от 28 областни дирекции.

Емил Дечев обясни, че основната задача на правителството е да се проведат честни, прозрачни и законосъобразни избори и да не допусне второ касиране на изборите, след това, което се случи на предните парламентарни избори, когато с решение от 15 март 2025 г.

„Опитвали сме се да намерим хора, в които имаме доверие, имат интегритет, имат достатъчно голям стаж в системата на МВР като оперативни работници и разследващи полицаи“, каза Дечев.