„Надали Тръмп знае кой е Пеевски, той знае кой е Борисов“: ГЕРБ искат България в Съвета за мир

„Вместо да кажат едно „Благодаря“, продължават да правят безумни изказвания“: Борисов с критика към служебната власт

Войната в Близкия изток е много динамична, а ситуацията става много сложна – спекула с горивата е възможна и тук е ролята на правителството, НАП, КЗК и митниците. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Разград при оглед на саниран блок в града.

Според него освен че има опасност цените да скочат, може петролът да стане дефицитна стока.



„По време на управлението на Асен Василев и Кирил Петков го усетихме – всеки ден, от всеки джоб излизаше по едно левче за дизел и бензин. Сега всеки ден от вашите джобчета са излезнали окол 560 хил. евро за „Боташ“. Ние първо да спрем да компенсираме турската икономика. За разлика от другите партии, ние сме праволинейни и не се радваме на чуждото нещастие“, каза Борисов.

По думите му МВР трябва много внимателно да следят за евентуална бежанска вълна.

„Дори и днес водят дебат с нас в парламента, при положение, че ние направихме голям жест – те изпратиха един проектобюджет и ГЕРБ го подкрепи. И те вместо да кажат едно „Благодаря“, продължават да правят някакви безумни изказвания. Какво щеше да стане, ако днес не бяхме подкрепили удължителния бюджет. Те нали чегъртат всичко? В Разград изчегъртаха ли всичко, изчегъртаха… За какво да ги подкрепям?“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов беше категоричен, че страната ни трябва да подкрепи Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, защото войните водят не само до разходи, но и до големи щети.

„Надали Тръмп знае кой е Пеевски, той знае кой е Бойко Борисов, защото сме седели на камината и с часове сме си говорили. Той знае кой е Николай Младенов, знае кои сме ние, затова имаме българин начело и трябва да го подкрепяме. Когато канцлерът Мерц е при Тръмп – това е готино, но когато Росен Желязков е с него – това е лошо. Тук Пеевски няма абсолютно никаква роля, нула. Това, че те (ДПС-НН) го предлагат за ратификация, ние сме в позиция, че ако не го подкрепим, все едно не подкрепяме Росен Желязков, който го подписал“, коментира Борисов.

„Двама ортаци, двама съдружници във фирма – единият областен управител, другият зам.-областен управител. Те това се казва правителство на ПП-ДБ. Да им видят и морала, и честността и всичко останало. Поне да не спрат санирането на блоковете и малките къщи, защото това е най-добрата политика за всички семейства“, допълни той.