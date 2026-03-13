38 млн. естетични медицински процедури се правят годишно в цял свят

Около 38 млн. естетични медицински процедури се правят годишно в целия свят и интересът към тях продължава да расте.

У нас няма статистика колко корекции на лице и тяло се правят законно, а още по-малко - колко от тях се предлагат незаконно вкъщи или на друго място, различно от медицинско заведение.

Тази информация представиха от Българската асоциация на естетичните дерматолози и призоваха хората да търсят квалифицирани специалисти и качествени продукти за желаната от тях промяна на външния вид.

От миналата есен стандартът за естетичните терапии е нормативно уреден. Те се провеждат в медицински заведения и от лекари със специалност дерматология или пък пластична хирургия.

Лекар - анестезиолог предлага премахване на бенки, но няма право да извършва такава процедура, тъй като не е квалифициран - с този пример дерматологът д-р Снежана Атанасова илюстрира възможните заблуди за хора, желаещи да променят външния си вид. По думите ѝ естетичната процедура започва с така наречения дерматологичен анализ и преценка какво е подходящо за даден пациент.

Специалистите обърнаха внимание и на най-честите нежелани реакции след такива процедури. Те са леки - от 24 до 72 часа, и е важно човек да бъде предварително информиран за тях.