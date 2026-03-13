Войната в Близкия изток удря туризма в България

Войната в Близкия изток вече дава своето негативно отражение върху туристическия сектор в България. Първите ефекти се усещат най-силно по Южното Черноморие, където хотелиерите отчитат спад в ранните резервации за предстоящия летен сезон, съобщава агенция БГНЕС. Най-сериозен е отливът на израелския пазар, докато западноевропейските туристи проявяват осезаема предпазливост заради геополитическата несигурност.

Деница Бахарова, мениджър на хотели в курорта "Слънчев бряг", потвърждава сериозността на ситуацията с отменените почивки от Израел.

"С израелския пазар ситуацията, за съжаление, не е хубава. Не очакваме към момента някакви промени. По-скоро има доста канселации, които постъпват. Процентът наистина е голям", обяснява тя, цитирана от информационната агенция.

Същевременно пазари като Украйна остават стабилни, но западните туристи задържат ранните си записвания. Хотелиерите са изправени и пред допълнително предизвикателство – растящите разходи за горива и енергия, които неминуемо ще оскъпят предлаганите пакети.

"Забелязваме, че цената на горивата тръгна нагоре. Ако тези цени продължат да растат и няма мерки за овладяването им, със сигурност и цените на нощувките ще се повишат", предупреждава Бахарова.

Надежда за алтернативни пазари

Въпреки трудностите, кризата може да отвори и нови възможности за туристическия ни продукт. Председателят на Българската хотелска асоциация Веселин Данев смята, че страната ни има шанс да привлече туристи, които избягват конфликтните зони.

"При пренасочване на част от чартърните полети от дестинации в по-рискови региони, България би могла да реализира увеличение в търсенето и заетостта", подчертава браншовикът.

Местната власт също следи ситуацията с изострено внимание. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев възлага надежди предимно на вътрешния пазар, който неведнъж е спасявал сектора в критични моменти.

"Сега е моментът нашите сънародници отново да предпочитат българското море и да останат в България така, впрочем, както го направиха през ковид времената", заявява градоначалникът.

Служебното правителство уверява, че анализира потенциалните щети за бизнеса вследствие на отлива на чуждестранни гости. Служебният министър-председател Андрей Гюров декларира готовността на държавата да се намеси при евентуално задълбочаване на кризата.

Андрей Гюров: "Работата, която вършим по темата с цените на горивата и икономическите ефекти от конфликта, ще ни позволи при нужда да разработим и мерки за подкрепа на други сектори, включително туризма".

Премиерът допълва, че кабинетът следи отблизо макроикономическите процеси и има готовност за адекватна реакция в защита на бизнеса и гражданите.