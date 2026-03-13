„Да почистим София заедно“: Обявиха дните за пролетното почистване

И тази година традиционната кампания за пролетно почистване на София, която се провежда вече повече от 15 години, ще се състои в дните преди Великденските празници – на 28 и 29 март.

В рамките на инициативата граждани, доброволци и граждански организации ще се включат активно в дейности по почистване и облагородяване на места за обществено ползване, прилежащи територии към жилищни сгради и еднофамилни къщи, пространства около общински учреждения, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства и други зони, които споделяме всеки ден. Доброволческите организации ще подпомагат координацията на дейностите по райони, като ще съдействат за организирането на групи и включването на повече граждани и други организации в инициативата.

Координацията на почистването ще се извършва със съдействието на Столичния инспекторат във всички райони на Столична община. Така на гражданите ще бъдат осигурени необходимите материали, а събраните отпадъци ще бъдат извозвани своевременно. Желаещите да се включат могат да заявят участие чрез регистрация на следния сайт, което ще улесни организирането на доброволческите групи и разпределението им по райони.

В рамките на кампанията ще се проведе и доброволческа акция за почистване на наносите от кал, пясък и смеси от зимни обработки по бул. „Симеоновско шосе“, организирана от доброволческата организация „Аз за теб. Ние за тях“, зад която стои Дамян Илиев - Дзами. На 29 март доброволци ще се включат в почистването - целта е по-малко замърсявания и фини прахови частици за по-чист въздух. Подобни инициативи вече показаха своя ефект – при предишна акция по същия булевард доброволци събраха близо 500 кг отпадъци, които бяха своевременно извозени от Столичен инспекторат.

“Вярваме, че промяната започва от личния пример. Когато почистваме пространствата, в които живеем, учим и работим, ние създаваме по-приятна среда и изграждаме чувство за принадлежност. Заедно можем да превърнем любимите си места в още по-приветливи кътчета и да посрещнем пролетта с удовлетворение от добре свършената работа.” сподели Павлин Коджахристов, Директор на Столичен инспекторат.

Столична община и Столичният инспекторат отправят призив към всички доброволци да бъдат активни, отговорни и обединени в грижата за местата, които наричаме свой дом. Миналата година София премина през труден период, когато временното спиране на услугата по сметосъбиране доведе до натрупване на отпадъци в различни части на града. Въпреки предизвикателствата много граждани излязоха сами да почистят около домовете и кварталите си, а общината продължи да работи за възстановяване на нормалния ритъм на почистване. Именно тази обща грижа стои и зад инициативата за пролетното почистване.

Дейностите по почистване на уличните платна, тротоарите, прилежащите територии, градинките, междублоковите пространства, детските и спортните площадки и другите обществени зони имат пряко значение за качеството на градската среда и здравето на хората. Натрупаните прах, пясък и остатъци от зимните обработки могат лесно да се превърнат във фини прахови частици при движение на автомобили и вятър, което влияе негативно върху качеството на въздуха. Редовното почистване на тези замърсявания, както и поддържането на обществените пространства, намалява запрашаването, подобрява чистотата на градската среда и допринася за по-здравословна и приятна среда за живот на всички жители на София.

Припомняме, че Пролетното почистване е насочено към външните споделени пространства. То не предвижда извънредни дейности по събиране на едрогабаритни, текстилни, строителни и опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Всички те имат различен режим на събиране, за който повече информация можете да откриете тук.

По време на кампанията, от Столичен инспекторат се осигуряват:

- чували;

- логистика за извозването на събраните отпадъци до регламентираните за това места.

Какво трябва да знаем?

- Събраните отпадъци е необходимо да бъдат поставени в чували;

- Не кастрим, режем и премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от районната администрация;

- При наличието на клони и храсти е важно да знаем, че те се събират разделно от останалите и се изхвърлят до контейнерите за битови отпадъци;

- В контейнерите за битови отпадъци и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки не се поставят отпадъци от почистването на мазета, тавани и общи части на сгради, както и строителни отпадъци от ремонтни дейности. Същото важи за опасните отпадъци и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

- Едрогабаритните отпадъци от домакинствата се поставят до контейнерите за битови отпадъци, съгласно ГРАФИК за всеки район.

Къде да изхвърлим стари текстилни отпадъци от домакинствата?

В специализираните контейнери за текстил и кожени отпадъци, разположени на 259 места в София. Списък с местата можете да намерите тук.

Къде да изхвърлим опасни отпадъци от домакинствата?

Ecosafe.com – мобилни пунктове

Събирането на опасни отпадъци от домакинствата става чрез организираната система на Столична община от фирма „Екосейф СОФ“ ДЗЗД. Такива отпадъци са лакове и бояджийски материали, живаксъдържащи уреди, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти /лекарства с изтекъл срок на годност/.

Системата е организирана чрез заявка на телефона на фирмата на телефон 0885 401 300 и чрез мобилните пунктове и техния график.

Къде да предадем излязло от употреба електронно и електрическо оборудване?

Събирането на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване става чрез организираната система на Столична община от следните 2 фирми:

"Екобултех" АД за районите „Красна поляна" и „Овча купел"; телефон за приемане на заявки: от понеделник до петък 02/441 50 56, 02/441 50 57, 02/441 50 58, 0888 602 916, а за събота на телефон 0888 602 916.

„Елтехресурс" АД събира излязло от употреба електронно и електрическо оборудване от всички останали райони на територията на Столична община. Телефон за приемане на заявки: 0800 14 100, 0886 229 956 и 0884 610 254