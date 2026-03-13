Гърция замрази печалбите от горива

Гръцкото правителство наложи безпрецедентен контрол върху пазара на горива и основни хранителни стоки в опит да овладее ценовия шок, предизвикан от военния конфликт между Съединените щати, Израел и Иран. С извънреден законодателен акт кабинетът в Атина ограничи драстично търговските надценки, като прехвърли изцяло тежестта на кризата върху бизнеса, запазвайки непокътнати високите държавни налози.

Мерките влизат в сила незабавно и ще действат най-малко до 30 юни 2026 година. Според новите разпоредби бензиностанциите нямат право да начисляват повече от 12 евроцента печалба на литър над доставната цена. При търговците на едро ограничението е още по-рестриктивно – допустимият марж пада до едва 5 евроцента на литър.



Институциите представят интервенцията като защита за потребителите, но петролният бранш реагира остро. Търговците припомнят, че близо 60 процента от крайната цена на бензина и дизела в южната ни съседка се формира от акцизи и данък добавена стойност. Въпреки призивите за данъчни облекчения, правителството категорично отказа да намали прибираните от държавата такси.

"Не трябва нестабилността да води до явления на спекула", заяви министър-председателят Кириакос Мицотакис по време на извънредно заседание, аргументирайки твърдия курс на държавата.

От Министерството на развитието обявиха масирани проверки по цялата верига на доставки.

"Всяко отклонение над тези граници ще се счита за спекула и ще води до незабавни санкции", категоричен е ресорният министър Такис Теодорикакос, като глобите за нарушителите достигат до 5 милиона евро.

Замразяване на цените в супермаркетите

Ударът срещу инфлацията обхваща и сектора на храните. Супермаркетите и производителите вече нямат право да реализират по-висок процент брутна печалба от средния за 2025 година. Ограничението покрива 61 категории продукти от първа необходимост.

Успоредно с това държавата активира отново програмата "Потребителска кошница". Големите търговски вериги са задължени да поддържат възможно най-ниски цени с минимален марж за над 50 вида основни стоки, сред които хляб, мляко и хигиенни материали. Тези продукти ще бъдат маркирани със специален стикер, който улеснява клиентите, включително хилядите българи, които пазаруват в Северна Гърция.

Сходни антикризисни мерки вече се прилагат и в други държави на Балканите. В началото на месеца Косово въведе идентичен модел за контрол на горивата.

На този фон в България липсва законодателна рамка за ограничаване на търговските маржове. Данните на Комисията за защита на конкуренцията отчитат, че при някои основни хранителни продукти у нас надценките при търговията на дребно достигат стряскащите 60 до 90 процента, но държавата засега се въздържа от пряка намеса на пазара.