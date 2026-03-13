Синът на певицата Рени е в казарма в Израел

"Големият ми син кара казарма в Израел! Моите най-големи притеснения в момента са за него.", споделя пред "България Днес" фолк певицата Рени.

Вече 3 месеца порасналото ѝ момче Борис се обучава в еврейската държава, която заедно със САЩ подпали конфликта срещу Иран в края на февруари.

"Моля се непрекъснато всичко да е наред!", разкри за угриженото си всекидневие след военните действия майката.



Младежът, чийто баща е евреин, отбива задължителна служба, която трае 3 дълги години. В момента е в запас в пустинята, където 6 месеца развива умения на военен.

Самата Рени още през 2012 г. замина за държавата от Близкия изток в търсене на по-добро бъдеще за двете си деца. Към смелата стъпка я подтикна бившият ѝ съпруг - бизнесменът Борис Пилософ, заради когото остави успешната си кариера у нас. 4 години красавицата живя в близост до Тел Авив, но през цялото време сърцето ѝ бе в България. С течение на времето певицата се раздели със своя мъж, взе момчетата си и се прибра в родината. Въпреки това и до днес Рени говори с любов за Израел, в която изживяла прекрасни мигове.

Към момента, когато големият ѝ син Борис е в казармата там, тя отново би се върнала в Израел, но само за да се види с него и със своите близки.

"За постоянно не бих го направила, защото аз се чувствам най-добре в България. Продължавам да твърдя, че Израел е една прекрасна, уредена и добре пазена държава", категорична е изпълнителката.

На въпрос защо определя страната като "сигурна", тя отговаря: "Защото в Израел знаят кои са враговете им и съответно са взели мерки как да се опазят. Превантивните мерки са не само по летищата, но и при влизане в търговски обекти, както и по самите улици".

За времето, прекарано там, звездата от 90-те завързва доста познанства с местните. По нейни думи те са притеснени, защото са в епицентъра на събитията, но въпреки това са свикнали с военните действия. Все пак ситуацията е такава от десетилетия.

"В същото време обаче се чувстват защитени, защото Израел разполага с т.нар. "Железен купол", който има за цел да прехваща ракетите във въздуха. Във всички сгради има бомбоубежища, където хората са на сигурно място, дори и въпросната сграда да бъде ударена. Част от моите близки са склонни да вярват, че Израел са атакували Иран, понеже страната е била застрашена, но така или иначе първият удар е бил нанесен от Израел", коментира още ВИП любимката.



Според Рени ракетните и дронови набези по Израел са ответният удар на Иран като защитна реакция: "Живеем в много парадоксално време - от една страна, се апелира за мир по света, а от друга, големите сили очакват да контролират определени държави в свой интерес. Съпротивата в тази ситуация е напълно адекватна от страна на Иран. В крайна сметка не те са хората, които започнаха тази война, а просто отстояват правата и свободата си, което е разбираемо" казва певицата.

Рени вярва, че САЩ си позволяват такива действия, защото са далеч от размириците, а по-лесно се води война на чужда територия: "В този ред на мисли е добре да си зададем въпроса дали НАТО е създадена да атакува, или да защитава, защото това са две коренно различни понятия. Всички виждаме как за няколко дни тази война се разраства повече и повече. Вече се стреля и по други държави, защото там има американски бази. Освен това не е доказано по никакъв начин, че Иран имат ядрено оръжие. За мен иранците просто се отбраняват, както би направила всяка друга нападната държава", убедена е изпълнителката на "Като птица съм свободна".

Фолкдивата е противник на размириците именно защото носят разруха и страдание на обикновените хора. Рени се моли силно България да не бъде въвлечена в тях.

"Ние не сме чак толкова далече от тези военни действия. Вече ставаме свидетели как се пускат ракети към най-близките държави, в които има американски бази. Силно се надявам нашата страна да запази неутралитет и да не подпомага по никакъв начин тази война. Основен приоритет за всяка държава трябва да бъде опазването на народа и територията й", смята емблемата на ретро чалгата.

Въпреки че има дарбата да лекува с музика, певицата не мисли, че силата на мелодията може да помогне в такива моменти. За нея се нуждаем от разум, милосърдие, доброта.



"В световен мащаб има много песни, които отричат войната, в които се пее за мир и любов, но уви, нищо не се променя, когато става въпрос за държавни интереси. Аз също имам такова парче в моя репертоар, в което се казва "Не се страхувам". В него се пее, че "трябва, за да оцелеем, в мир и обич да живеем", завършва емоционално в края на разговора ни Рени.