Части от София отново са без парно и топла вода заради аварии

Заради аварии е спряно парното и топлата вода в някои части от столицата. Това става ясно от интернет страницата на "Топлофикация-София". Засегнати са абонатите на дружеството на бул. "Цариградско шосе" бл. 10 и ул."Майор Юрий Гагарин" № 7 в ж.к. „Изток“. Очакваното възстановяване на топлоподаването е 15 март в 11:55 часа.

На 14 март в 20:10 ч. се очаква да бъде възстановено топлоподаването на бл. 12-А, бл. 12-Б и бул. "Цариградско шосе" № 49 – сградата на БТА, което е спряно снощи.

Засегнати са и абонатите на "Топлофикация-София" в ж.к. „Дървеница“ в участъка между бул. "Свети Климент Охридски", бул. "Андрей Ляпчев", ул "Пловдивско поле" и ул "Софийско поле". Очакваното възстановяване на топлоподаването в този район е 14 март в 10:45 часа.

