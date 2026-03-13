Съвети за домакините: Как да почистим абсорбатора в кухнята

Абсорбаторът е един от най-важните уреди в кухнята, защото премахва миризмите, парата и мазнините по време на готвене. С времето обаче върху филтрите и вътрешните части се натрупват мазнини и прах, което намалява ефективността му и дори може да създаде риск от неприятни миризми или повреда. Затова редовното почистване е задължителна част от поддържането на чиста и безопасна кухня.

Колко често трябва да се почиства абсорбаторът

Честотата на почистване зависи от това колко често се готви у дома.

Филтри за мазнини – добре е да се почистват на всеки 3–4 седмици.

Външната част на абсорбатора – може да се избърсва веднъж седмично, за да не се натрупва мазнина.

Вътрешната част и вентилаторът – препоръчително е да се почистват на всеки 3–6 месеца.

Въгленов филтър (ако има) – обикновено се сменя на всеки 3–6 месеца, защото не подлежи на измиване.

Редовната поддръжка удължава живота на уреда и поддържа въздуха в кухнята по-чист.

Какви препарати са подходящи

За почистване на абсорбатор могат да се използват както специализирани препарати, така и домашни средства.

Подходящи препарати:

препарат за съдове – разгражда мазнините ефективно

обезмаслител за кухня

сода бикарбонат

оцет

лимонов сок (за премахване на миризми)

При метални или инокс повърхности е добре да се използват меки препарати, за да не се надраска повърхността.

Техника за почистване на филтрите

Най-много мазнина се събира именно във филтрите.

Стъпки за почистване:

Изключете абсорбатора от електрическата мрежа.

Свалете металните филтри.

Напълнете мивката или голяма тава с гореща вода.

Добавете препарат за съдове и 2–3 супени лъжици сода бикарбонат.

Потопете филтрите за 15–30 минути.

Изтъркайте внимателно с мека четка или гъба.

Изплакнете с топла вода и оставете да изсъхнат добре.

Поставете ги обратно в абсорбатора.

Някои метални филтри могат да се мият и в съдомиялна машина, ако производителят го позволява.

Почистване на външната част на абсорбатора

Външната повърхност също събира мазнини и прах.

Начин на почистване:

забършете с топла вода и препарат за съдове

използвайте мека микрофибърна кърпа

при силно замърсяване може да напръскате с обезмаслител

подсушете добре, за да не остават петна

За инокс абсорбатори е добре накрая да се избършат със суха кърпа, за да се възстанови блясъкът.

Полезни съвети за по-лесна поддръжка

Включвайте абсорбатора няколко минути преди готвене.

Оставяйте го да работи още 5–10 минути след готвене, за да изтегли остатъчната пара.

Почиствайте редовно, за да не се натрупват дебели слоеве мазнина.

Използвайте меки гъби, за да не повредите повърхностите.